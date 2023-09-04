明星愛用「方法演技」！占美阿爾整盲自己換奧斯卡？

好多演員都愛用「方法演技」（Method Acting），為了實踐這種演技方法，眾星為角色作出百般犧牲，務求演活個角色及贏得觀眾的掌聲，以下就是幾個影史上其中經典的例子。

占美霍士為演歌神整盲自己

荷里活男星占美霍士（Jamie Foxx）演戲出名博殺，2004年他在傳記片《Ray》中飾演一代失明騷靈天王Ray Charles， 他為了角色除了節食同健身減30磅之外，導演亦要求他拍攝時每日要用膠水黐住雙眼，事後占美自爆因那種幽閉恐懼症感覺而導致恐慌發作：「你想像下每日14小時黐住雙眼，就好似坐監咁嘅感覺。」雖然占美付出很多，但最終亦為他帶來奧斯卡金像獎影帝寶座。

阿爾柏仙奴為角色讀盲人學校

占美霍士為演盲人而作出犧牲，而有「演技之神」之稱的阿爾柏仙奴（Al Pacino），1992年為在電影《女人香》（Scent of a Woman） 中演失明退伍軍人而於開拍前花了很多時間來準備，他除了向視力障礙人士尋求建議之外，亦接受失明學校課程。此外，他每日都蒙住雙眼，嘗試活在失明人士的世界，而開工時更要求工作人員對待他如盲人般。

丹尼爾迪為演殘廢畫家要人餵

愛爾蘭好戲之人丹尼爾迪路易斯（Daniel Day-Lewis）出名好戲，1989年他為了在成名作《無悔今生》（My Left Foot）飾演天生患上腦癱的真實畫家Christy Brown，他除了花很多時間到治療腦癱的診所「攞料」之外，開拍時他亦當正自己是殘疾人士全程坐輪椅之外，亦要求工作人員抱住他周圍去及餵食。

長知識：

究竟咩係「方法演技」？Method Acting係俄國戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基（Stanislavski）提倡，亦即係星爺喺《喜劇之王》飾演嘅尹天仇成日口中講嗰位，簡單講句「方法演技」就係令演員完全融入角色中嘅表演方式。