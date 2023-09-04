廣咩︱周嘉洛估極估唔中　「嬲」到變野獸？

東網節目《廣咩》與星級主持關楓馨，攜手為大家帶來新奇的廣東話正字知識！上集的嘉賓炎明熹挑戰失敗，今集嘉賓周嘉洛將面對更有難度的挑戰，他又會怎應對呢？

問題：以下哪個字詞是「好嬲」的正字？

A.好獳

B.好鬧

C.好嫐

D.好嘍

周嘉洛：「絕對不會是女男女，一定是B（好鬧），因為生氣的時候會很吵鬧，是不是鬧事的鬧？就當作是B吧。」可是真正答案原來是A（好獳）不是B。周：「因為有狗爪邊嗎？一定和野獸有關吧？因為生氣起來就和野獸一樣。」其實嘉洛的聯想能力真的很強，很值一讚，想必大家也十分好奇「好嬲」正字的來源，生氣為甚麼和動物有關呢？就等我們星級主持關楓馨，為大家詳細講解吧。

關楓馨：「廣東話口語中説的『好嬲』，它的正字是『好獳』。當我們被激怒，我們會説『明明係佢做錯，點解要我道歉？真係好嬲囉！』《山海經‧中山經》中有這麽解釋：『有獸焉，名曰𤢺，其狀如獳，犬而有鱗。』意思是很久之前，有隻名為𤢺的奇珍異獸，樣子像一隻憤怒的狗，它身上還有鱗片，之後就引伸為非常憤怒的意思。」

關楓馨也自認自己十分愛吃，如果她回家發現自己想吃的東西被別人吃了，會非常生氣。不知道大家遇到這情況會否也很生氣呢？不過如果嬲起來會像「怪獸」般核突，靚女還是少點生氣更好。

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR