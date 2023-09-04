東方日報C1：梁朝偉帶淚圓夢：獻畀香港電影！

影星梁朝偉前日在國際影壇盛事《第80屆威尼斯電影節》獲頒終身成就獎，他從台灣導演李安手上接過獎座，全場觀眾起立鼓掌，他罕見地露出多個趣怪表情，又激動落淚，場面感人！不少圈中人戥偉仔高興，當中章子怡留言：「實至名歸！」識於微時的周星馳亦送上祝賀。

因美國演員工潮以致連日場面冷清的威尼斯電影節，前日迎來重頭戲，梁朝偉獲頒「終身成就金獅獎」，成為首位華人演員獲此殊榮，實屬港人之光！他在太太陪同下到場，身穿黑色禮服戴黑超，在紅地氈大受歡迎，他亦親切地為Fans簽名。

頒獎禮上，與他在電影《色，戒》合作的台灣導演李安負責頒獎：「他得過很多獎項及榮譽，全部實至名歸，因為單憑他的參與，已經為每部電影帶來昇華。以我經驗來說，他是一個導演的夢想演員，他的眼中有一種撼動人心的力量，不止他眼睛的外觀或眼神的技巧，當中還有靈魂流露出來。」他大讚偉仔上善若水，除支援導演外，還支援整個創作團隊，例如會放棄休息時間來做燈光替身，又主動詢問攝影師想他如何走位。

被頒獎嘉賓李安搞喊

李安一番感言令偉仔相當感動，當他上台領獎時，全場起立鼓掌，令他情緒更加激動，多番抹淚及鞠躬。其後，他以流利英語致詞，笑說：「李安，我就知道你會令我喊！好多謝李安畀我嘅讚賞，尤其佢係我最尊敬嘅導演同好好嘅朋友，同埋多謝威尼斯電影節，呢個係一個好大嘅榮譽。」他還感激太太、家人、朋友及世界各地的Fans：「我好感恩可以喺香港長大，同埋喺香港電影工業受到栽培，開始我嘅電影事業。我想同所有過去41年同我合作嘅好人分享呢個榮譽同多謝佢哋，因為呢個獎亦係對佢哋嘅致敬。當然，呢個獎亦係獻畀香港電影。」

其後偉仔出席記者會，感激當年電視台的培育，令他可以駕馭喜劇、劇情片、動作片等不同片種。1981年，他在好友周星馳鼓勵下報考無綫電視藝員訓練班，今次雖沒直接提到無綫，但明顯飲水思源。

章子怡：實至名歸

不少台前幕後電影人紛紛在網上送上恭賀，當中曾合作電影《一代宗師》的章子怡，大讚他「值得擁有」如此殊榮：「實至名歸！李安導演的頒獎詞感人！真善美，祝福成就彼此的他們！」跟偉仔識於微時的周星馳，亦有轉發偉仔與獎座的合照，並寫上「Congratulations！」恭賀。

偉仔多年來在各大電影頒獎禮掃走多個大獎，先後憑《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《2046》、《色，戒》等衝出國際，去年擔正首部華人超級英雄片《尚氣與十環傳奇》，當中2000年更憑《花》片在《康城電影節》勇奪影帝！他參與的3部作品包括侯孝賢的《悲情城市》、陳英雄的《三輪車伕》與李安的《色，戒》，曾先後勇奪威尼斯「最高榮譽金獅獎」，偉仔於頒獎禮前的記者會上笑言，一直想獨攬一座金獅獎：「依家我有了，我一個人嘅，唔使同人分享。」而吳宇森與許鞍華是曾獲得「終身成就金獅獎」的華人導演。

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