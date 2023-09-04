魏如萱埋怨主辦單位唔畀延期　下一目標係紅館

台灣歌手魏如萱（娃娃）日前專程來港開騷，而一連兩場演唱會昨晚（3日）順利完成，全場粉絲表現High爆，令她相當激動，但卻強忍淚水，笑言自己太美不想慘變花面貓！已6年沒有在港開騷的娃娃以《優雅的刺蝟》及《你是不會當樹嗎》等歌曲，為演唱會揭開序幕，及後曾在港生活的她，操廣東話向台下問好，又指前晚凌晨4點半才入睡，因休息不夠擔心影響音準，更指很緊張怕講錯說話。對於首場演出因颱風襲港，令不少粉絲未能來港睇騷，更埋怨主辦單位不選擇延期，她於台上主動提及此事：「這兩天是非常特別的演唱會，那颱風…謝謝！因為颱風打亂了很多人的節奏，風很大、心也很混亂，不過下雨後空氣變得很乾淨、很清新，所以你們的心裏有乾淨嗎？那不會口出惡言吧。我是愛你們的，請不要再誤會我！」

當唱出《一萬個不回頭的方法》時，全場歌迷high爆站起來兼大合唱，娃娃大讚氣氛很好，然後就與歌迷合唱歌曲中兩句「一萬個不回頭的方法，我不能就這樣被打發」，然後她再說：「剛剛那兩句獻給昨天的颱風。」她再唱出張學友名曲《李香蘭》前，並笑言周星馳於《國產凌凌漆》中唱這首歌時，嘴角含着一根煙，希望大家在她獻唱後，不要幻想到相關畫面，全場爆笑。

點歌環節時，有人點唱《海鷗先生我愛你》，娃娃即笑指這首歌曾被網民選為「做愛時會聽歌的歌」，事關歌詞「好色好色」：「這成為密語，如果大家都要的話就說海鷗吧。」覬覦日後能夠在紅館開騷的她，透露今次來港入住的酒店剛巧在附近，一直看着紅館想着「好想去」：「但紅館要賣一萬張票耶，大家回去後幫我宣傳。因為網上的事，我跟經理人說要好好的唱，將這兩場演出當成是香港最後一次的演唱會，我受傷了，真的受傷了，不過看到大家今晚的反應後，我回復了一點信心。」

完騷後娃娃受訪，指因疫情及年前懷孕關係，所以相隔那麽久才再來港演出：「兒子已5歲，很帥很可愛，今次他沒有來，他來的話我無法專心工作。」她再次大讚昨晚歌迷比前晚更熱情，自己有被嚇了一跳，且強調希望將來可以在紅館開騷：「當作是目標和挑戰，希望下次有機會，因為我很討厭票賣不完，覺得壓力太大。」談到獻唱《李香蘭》，她指不是準備了很久：「因為識講所以很快，但怕醜不敢多講廣東話。」

對於颱風令她首場開騷前被網民狠批，娃娃坦言：「我能理解大家的心情，當然有一些受傷，因為有一些比較攻擊的留言。颱風關係也有很多的不好意思，很無奈，而我的意思也被誤解，但沒關係，還是很謝謝大家。」對於演唱會改期問題，她坦言不是自己一個人能決定，又解釋留言叫歌迷「換班機」，是因為真把他們當成很親近的朋友：「文字很容易被誤解，其實我們的工作人員也是換班機來的。他們可能覺得我太冷漠，但沒有想過會被誤解，我是很直覺地回了，下次會更小心回覆。」提到她事後關了社交網留言功能，娃娃坦言因為有些留言太過有攻擊性，所以覺得先關掉較好，目前已回復正常，可再與歌迷線上交流。