何廣沛名草有主戀索PR　同遊韓國借柴犬傳情

無綫小生何廣沛同花旦朱晨麗嘅緋聞早前終於告一段落，不過有消息指，原來何廣沛上年已暗結新歡，同靚女公關秘戀。當被問到新歡拍拖同朱晨麗拍拖時間有否重疊？何廣沛僅認自己已名草有主，女友係圈外人，叫大家畀啲空間二人：「多謝關心啦，始終佢係圈外人，希望大家可以畀啲空間我哋😊」依家佢正身在美國登台，同陳曉華、周奕瑋齊齊出騷。

據知其新歡叫Sarah miu，為公關公司工作，疑送品牌禮物畀何廣沛而日久生情，男方亦成日貼出為其產品宣傳嘅帖文，不過留言比一段工作post更為曖昧，暗暗表白傳情。而兩人除互相Follow社交平台外，何廣沛亦Follow晒女方一班好姐妹，女方則同何廣沛好友，包括方紹聰、鄧卓殷等互關。

去年十一月，有粉絲就曾撞破何廣沛同女友韓國旅遊，當時TVB正大搞《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》重要節目，惟何廣沛未見出席，亦冇對外說明原因，不過其發文IP地址就顯示身在韓國。而女方養咗一隻柴犬，更為柴犬開社交網，何廣沛又Follow account，又同該柴犬合照。兩人又曾先後post出相似嘅蛋糕相，雖未有合照，但低調晒愛。