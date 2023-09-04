首次單拖開騷！龍俊亨被要求撒嬌勁怕醜：連我媽咪都唔鍾意

韓團Highlight前成員龍俊亨昨晚（3日）假旺角麥花臣場館舉行《2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN HONG KONG》演唱會，是他繼2018年後，相隔近4年再來港演出，亦是他首次以個人身份在香港開騷。

演唱會在昨晚6點左右開始，他以一身藍色造型登場，一連演繹《LONELY》、《Go Away》及《KOONG》，又跳又唱炒熱氣氛，他之後用普通話說：「大家好，我是龍俊亨，見到你很高興！」他指相隔多時與大家見面，發現大家依然像之前一樣充滿力量，笑說：「我覺得好像輸給大家了。」而日前香港受颱風吹襲，他坦言曾擔心演出能否順利舉行，見到有那麼多粉絲來捧場，他亦覺得很感動。

龍俊亨之後戴住兔耳冷帽登場，他笑指：「我知道大家好鍾意耳仔，所以戴了有耳仔的帽子出來。」除了唱歌之外，他又即場讀出粉絲的願望和問題，包括唱出他創作的聖誕歌，問到他昨日的小秘密，他便說：「我吃了杯麵，主辦說準備了更好的美食，但我實在太久沒吃過杯麵了。」之後有粉絲要求他撒嬌，他便顯得十分害羞，更跪地說：「我真的不會撒嬌，我想連我媽媽也不會喜歡。」之後他擺出半心手勢耍冧，粉絲才肯收貨。

其後他用結他自彈自唱《Sudden Shower》及《Flower》，期間不時與台下粉絲互動，氣氛相當好。他在Encore環節上與全場粉絲大合照時，現場突然播放港迷為他準備的打氣影片，令他十分驚喜，他說：「好多謝大家給我一份這麼大的禮物，我想唯一能報答大家的方法就是多來香港，還有做更多好的音樂。」在他離場之後，全場粉絲再大嗌「Encore」，他便驚喜現身台下，與粉絲近距離接觸，他再次唱出《LONELY》，為演唱會劃上完美句號。