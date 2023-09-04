日本女生最想要神顏　票選結果出爐

相信每個人心目中都有一位最喜歡的明星，而日本網站每年都會票選「最想擁有臉蛋」明星名單，票選出大家最想擁有的神顏。今年排名前10女星不少都是大家耳熟能詳的名字，包括「國民老婆」新垣結衣、「千年一遇美少女」橋本環奈等，但她們兩位卻是3甲不入，令大家大跌眼鏡。以下為大家揭曉排名，大家不妨看看心中的女神有沒有上榜。

排名從第10位到第6位，根據排名分別是排名第10的「乃木坂46」前成員西野七瀨、新生代清純女演員永野芽郁、被稱為「日版王祖賢」的濱邊美波、無人不知無人不曉的「國民老婆」新垣結衣以及排名第6的「原櫻坂46」前成員渡邊理佐。除了新垣結衣的排名讓大家驚訝之外，其餘女星的排名都很合理。網民票選女明星的入榜理由是，渡邊理佐五官勻稱是讓人看了會感到舒服的長相，西野七瀨則因可愛笑容入榜，而濱邊美波是正統美少女的樣子等。

排名前5的人分別是今年排名下滑至第5的「千年一遇美少女」橋本環奈、以《海街日記》出名的廣瀨鈴、第3名是甜美系模特兒今田美櫻、第2名是臉蛋最小的女明星齊藤飛鳥、冠軍由「乃木坂46」出身的白石麻衣奪得。白石麻衣蟬聯2年奪下日本女孩最想要的臉蛋第1名，是實至名歸，她從出道初期就已經被時尚雜誌相中成為專屬模特兒，在團體中也是有着超高實力，是非常耀眼的存在。