Angelababy機場野生捕獲　被狂粉「突襲」給嚇親

偶像街上被「野生捕獲」，粉絲有多興奮開心也不難理解，但若然熱情「過火」嚇親人，就不太好。日前藝人Angelababy（楊穎）飛往新疆工作，在烏魯木齊機場巧偶粉絲，向來親民的她，跟往常一樣親切地邊走邊跟粉絲們打招呼，但她身旁一位女粉絲，不知是否興奮過頭，突然大膽地挽着Angelababy隻手走，剎那間Angelababy也不知所措，只強裝鎮定跟狂粉閒聊幾句，而正推行李的助手，終於回過神來，趕忙把粉絲隔開，Angelababy才得脫身。

狂迷如此舉動立即被網民狂轟，指如果日後人人倣效，不但偶像不勝其煩，更可能隨時危及偶像人身安全。而Angelababy在現場，其實也有幫粉絲在白簿上簽名，甚至應要求跟粉絲十指緊扣，雖然她不介意，但她的忠粉卻十分擔心，並留言提醒她小心，別在白紙上簽名，慎防簽名會被利用。

其實親民貼地是好，Angelababy也很有心，會記着忠粉的名字，而且經常有問必答，但過於親近沒戒心，確實有機會增加危險；像幾年前，Angelababy粉絲便因為太激動，在現場跟別人發生肢體碰撞，結果粉絲被人掐頸，Angelababy也給驚呆。所以說大家開心歸開心，無論偶像或粉絲，也要顧及大家安全，別讓樂極生悲發生。