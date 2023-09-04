期間限定包點特飲　點止醫肚咁簡單

在香港，餐廳小店林立，無論是早午晚餐，又或想搵色小食飲品醫肚，都絕對無難度。面對飲食界的競爭，很多店舖或品牌都會推出各款噱頭吸引客人，就算係一個麵包、一杯特飲，都可以係限定出品，想試要把握機會。

星級中式包點

每次去飲茶，總會點選叉燒包、奶黃包或蛋撻仔等醫肚包點。由現時至11月5日，九龍香格里拉烘焙店分階段推出米芝蓮星級中菜食府香宮製作的中式包點系列，包括有雪山叉燒、叉燒酥、菠蘿叉燒包、菠蘿奶黃包和蛋撻仔，包點每日新鮮出爐，限量供應，手快有手慢無。

悠閒歎啡

香港人對咖啡的要求愈來愈高，由揀豆到沖泡都花心思，東涌諾富特東薈城酒店咖啡店Mocato和意大利咖啡品牌LAVAZZA合作於9月推出4款期間限定的特色咖啡飲品，包括凍美式荔枝咖啡、凍荔枝拿鐵瑪奇朵、凍經典美式西柚咖啡和凍經典西柚拿鐵瑪奇朵。9月逢星期一至五指定時間，在咖啡店內選購沙律、三文治或糕點，可用優惠價錢點選特色咖啡飲品1杯。

微醺檸茶

流住汗來杯凍檸茶，解渴又舒爽。漢堡店Shake Shack因應5周年，和即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages 合作推出 Boozy Fifty/Fifty 伏特加氣泡檸檬冰茶限定特飲，新鮮沖泡的有機紅茶和檸檬水，再加伏特加和碳酸梳打造無糖配方的特色冰茶，茶香酒香兼備，用來配漢堡薯條，別有一番滋味。