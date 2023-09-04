「香港文化藝術地標」特別郵票

【特約報道】香港郵政於八月二十二日以「香港文化藝術地標」為題，發行一套六枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，展現七個本地文化藝術地標，推動公眾人士對文化藝術的欣賞，促進香港文化產業的發展，從而提升香港的國際形象。

國家《十四五規劃綱要》支持香港發展成為新興的中外文化藝術交流中心。作為國際大都會，香港擁有多個文化藝術地標，其中西九文化區更是全球規模最大的文化基礎設施之一，包括香港故宮文化博物館、M+及戲曲中心等，糅合本地傳統特色、國際和現代元素，展現香港中西文化薈萃的獨特魅力，並推動香港成為全球其中一個最具活力的藝術文化樞紐。此外，香港大會堂、香港文化中心、經翻新後的香港藝術館和活化後的大館亦是本地重要的文化藝術場地。大家可以一邊欣賞我們的郵票，一邊跟着郵票上各具建築風格的文化藝術地標逐一參觀，感受香港的文化氣息！

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：