鄭俊弘自覺唱劇集歌冇靈魂　唔爭一哥之位：實會有資源

歌手鄭俊弘（Fred）相隔2年重簽無綫唱片公司，並推出新歌《右搖左擺》。日前接受專訪時，他覺得是簽新公司，皆因公司名由「星夢」現改名「TMG」外，所有圑隊都換了另一批成員，且音樂路向亦有變，不過最重要是擁有自主權：「之前唔簽星夢係因為唱嚟唱去都係劇集歌，冇乜靈魂，樂小姐（高層樂易玲）都有幫我搵咗間大唱片公司，但何生（高層何麗全）話我喺公司有咁多年，又有咁多首歌，不如返嚟，我都覺得佢講好啱，仲畀咗好大自由度我，話唔會再受干預唱咩歌。」話雖如此，但他並不抗拒唱劇集歌，揚言只要在劇集歌及個人單曲上取得平衡，任何歌曲類型都願獻聲。

問到身為「6億駙馬」的他為何不考慮自組唱片公司？Fred竟然呻窮：「成本好貴，一首歌最少要12萬，但仲未計宣傳費喎，太太（何雁詩）之前做獨立歌手都好辛苦，其實做歌手只有付出，依家有公司安排，有機會出到新歌已經好開心。」又透露太太亦已簽新唱片公司，更和他同期推出新歌，不過強調並非刻意，亦叫歌迷支持另一半的新歌。

談及同公司的吳業坤被指是唱片公司「一哥」，現他回巢可打算取代對方地位？Fred相當佛系說：「唔係用呢個諗法去做歌，一唔一哥，攞唔攞獎都唔係咩啫，有獎梗係好，但唔會因為攞獎而做歌，最緊要做好自己先。」

他不諱言不太清楚同公司有哪幾位男歌手，但無綫力捧《聲夢傳奇》出身的炎明熹、姚焯菲及《中年好聲音》的周吉佩等亦理所當然，因樂壇需要年青新血，而《中》的歌手的確大受歡迎。問可擔心資源被分薄，他以隨緣心態謂：「一定會分到資源嘅，相信唔係分到丁點咁少，多過丁點啦，唔通上去同樂小姐發忟憎鬧咩？」

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場地提供：Variety Music Academy