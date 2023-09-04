周吉佩起程去日本拍節目　太太準備開光銅錢護身

藝人周吉佩（吉吉）今日（4日）起程到日本拍攝無綫全新旅遊節目《日本18種住法》，獲一班「吉S粉」（吉吉粉絲暱稱）安排應援巴士送他前往機場，吉吉對粉絲的應援大為感動：「知道佢哋諗住送機，但冇咁過有架巴士，好開心又驚喜，不過接機就唔好喇，因為我凌晨先返到香港。」他透露出發前也有盡爸爸責任，先送女兒返學才返家收拾行李。

吉吉表示今次行程緊密，會前往東京、四國及京都三地拍攝，逗留共11日，而節目拍檔李佳芯（Ali）已在當地開始拍攝：「我好緊張，出發前一晚瞓唔着，今次係第一次幫無綫拍旅遊節目，製作組對我好大期望，想我好似黃翠如同洪永城嗰種演繹方式。」他強調今次並非吃喝玩樂式旅遊節目，而是體驗形式，要去捱苦：「我知道要去凶宅、住網吧、納米樓、露宿、貧民窟，可能豪華嘅就畀Ali嘆，哈哈！不過我覺得幾開心，可能我有少少受虐傾向，我鍾意捱多過吃喝玩樂，監製話覺得我係有經歷嘅人，所以好適合呢個節目，佢仲叫我帶定結他沿途唱歌。」

問到會否跟有「魔音」之稱的Ali合唱，他笑言此行最大目的是跟對方合唱《小幸運》，希望能夢想成真，提到Ali當年因獻唱《小幸運》而獲封「魔音」，問到是否要由他調教Ali？他大方說：「佢調教我就真，我嘅主持經驗少，要跟佢學嘢。（唔驚佢開口唱歌嚇走人？）一齊唱OK。」除了自備結他，他透露太太為他準備了一個已開光的銅錢，要他全程佩戴保平安，又千叮萬囑他不可吃魚生，他承諾會乖乖吃拉麵。