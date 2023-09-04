法媒狠批！BLACK PINK巴黎騷被選為今夏最差演出

人氣席捲全球的韓國女團BLACK PINK去年10月展開世界巡迴演唱會，1年間在世界各地舉行共66場演出，總入場人次多達175萬人，不過成員很早便因在演出時跟不上舞步而被指Hea演，不過她們亦一於懶理，今年初來港開騷時就於騷前3小時才到港，完全沒有預留額外時間綵排。

近日有法國傳媒就狠批BLACK PINK今年7月在巴黎舉行的演出差勁，該媒體評價今年5月至8月底在法蘭西體育場和巴黎拉德芳斯體育館舉行的演出，當中BLACK PINK於7月15日在法蘭西體育場舉行的《BORN PINK》演唱會就被選為今夏最差的表演：「即使場館坐滿觀眾，但演出卻不是那個水平，舞步太像教科書，成員間欠缺溝通，經常出現走錯位的情況。」

媒體又指拍攝成員的鏡頭很不穩定，令觀眾難以看清成員，又因為中場休息次數太多而令人很難投入，報道又講到Jennie在尾段的講話環節時返回後台約3分鐘，令演出暫停，留下3名成員與粉絲互動，認為Jennie有欠專業。不過韓媒就質疑是法媒的說法，因Jennie當時只是返回後台更衣，韓國粉絲亦紛紛為偶像護航：「用3分鐘空檔時間跟粉絲互動真的有問題嗎？」、「她們也需要時間跟粉絲聊天，趁機喘口氣」。