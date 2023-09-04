秋季出遊！泡溫泉賞大師級庭園美景

踏入9月，有心想於秋冬展開溫泉之旅的朋友，是時候好好計劃一下行程！作為溫泉文化最濃厚的日本，當地不時會有新的溫泉旅館開幕，除了泉水的考量外，亦有不少獨特噱頭招客。例如於4月在兵庫縣湯村溫泉開張的湯村溫泉綠屋，其包場露天風呂特別附有庭園，並請來世界知名庭園設計師石原和幸操刀監製，讓大家可邊泡邊享美景！另外札幌及東京銀座最近亦各有特色溫泉住宿設施登場，教想泡湯的旅客嚮往。

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兵庫：賞庭園美景 泡美人之湯

位於兵庫縣美方郡新溫泉町大字湯的湯村溫泉，其弱鹼性泉水對皮膚溫和，有「美人之湯」的美譽。而設於當地的湯村溫泉綠屋便讓你盡情享受箇中美好，無論是兩個大浴場抑或包場庭園露天風呂，內裏的浴池及水龍頭均100%使用源泉泉水。當中先到先得、毋須預約的包場庭園露天風呂更係焦點所在，特別請來連續三年奪得皇家園藝學會切爾西花卉展金獎的庭園設計師石原和幸出手，為風呂監製了一個美輪美奐、隨四季呈現不同樣貌的庭園，大家可邊泡靚湯邊欣賞大師級傑作。這間旅館設有4種房款，當中最值得一住的莫過於附設檜木風呂的Premium Room，除了房內配備了流出源泉泉水的檜木浴池，更有石原監製的庭園及綠色擺設，帶來不一樣的住宿感受。飲食方面，旅館的理念是「與社區合作招待」，所以基本上只供應早餐，有日式和西式菜單可選，均大量使用當地食材並利用湯村溫泉炮製的蒸菜。房租每人每晚¥11,000起（約HK$594）。

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札幌：私隱度高 房內盡興

北海道有不少人氣溫泉，其中有「札幌後花園」之稱的定山溪溫泉便是其一。專門經營酒店的第一寶亭留早前便在這裏開設了全新住宿設施翠巖。該酒店一大特色是不設Lounge、餐廳或公共浴池，理念是讓住客可避免與其他客人接觸，在客房內享受一切，度過一段私隱度高的自由輕鬆時光。酒店僅設7間附有溫泉的套房，各房均擁有不同特色，焦點有面積達126平方米的「東遊」套房，房內附有桑拿、設有130吋投影幕，及備有寢湯的露天風呂。另外的「倭舞」套房則是風景最好的半圓形全景房間，從展望風呂可看到下方流淌的河流，並可透過客廳的高大窗戶看到春天櫻花、秋日紅葉帶來的優美景色。晚餐方面可於房內享用由定山溪精肉店店主和第一寶亭留廚師合作的Shabu Shabu涮涮鍋套餐，於周五及六亦可到附近的「食堂いち」餐廳，品嘗由米芝蓮一星主廚小松主理、專為翠巌住客炮製的特色晚餐。房租每人每晚¥29,700（約HK$1,604）。

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東京：天然黒湯 頂層升呢

如果身在東京又想泡天然溫泉的話，開業僅半年的「天然溫泉 七寶之湯Dormy Inn Premium銀座」可算係「就腳」選擇。如果經常到日本旅遊的朋友，應該對連鎖商務酒店Dormy Inn這個品牌不會陌生，而在高級購物中心及餐廳林立的銀座開設的Premium分店，擁有毗鄰東京地鐵日比谷線、都營淺草線的東銀座站，及東京地鐵丸之內線銀座站的地理優勢，賣點是酒店大浴場有觸感柔軟的黑色天然溫泉，並設有男女均可使用的高溫桑拿和冷水浴，讓大家可好好浸泡放鬆。與此同時，頂層12樓則以Dormy Inn日式高級酒店品牌「御宿野乃」為靈感打造的日式高級樓層，整個樓層鋪有榻榻米，客房配有檜木浴缸，呈現日本傳統文化空間。食物方面亦叫人驚喜，早餐提供以當造食材為主的日式套餐以及提供約30種日式和西式菜餚的自助餐，並免費供應Dormy Inn著名的醬油拉麵、雪糕和乳酸菌飲料作消夜。住宿每晚¥14,800起（約HK$799）。