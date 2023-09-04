黃翠如喪買手信示範「講價五式」　不忘老公對鏡頭放閃

藝人黃翠如於J2旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》夥拍4名「旅遊新丁」，包括3名J2ers蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），及《聲夢傳奇》第二季學員彭家賢（Zayden）擔任主持。於最新一集中，翠如與Liam將踏足近日有「危險之國」之稱的厄瓜多爾，分別到訪中南美洲保存得最完整的歷史建築群，以及有150年歷史的聖弗朗西斯教堂廣場。

除了走訪特色及具歷史意義的建築，二人還大開食戒及喪買。其中一站，二人到南美洲最大土著手工藝市場買手信，面對眼前的手工藝品，翠如也忍不住「出手」，但第一個手信對象竟然是好友唐詩詠，而不是老公蕭正楠，原來拍攝當日乃詩詠正日生日，故翠如才第一時間想到對方。不過對於老公阿蕭，翠如同樣極愛錫，更對住鏡頭放閃：「我應承買生日禮物畀詩詠，同埋我屋企嘅大爺！」翠如還同時為父母、家姐、妹妹及姨甥女揀選手信，相當忙碌。在選購小童羊毛外套時，翠如為了體驗遊客感受，親自示範「講價五式」，包括聲大大、扮走人、手口並用等，非常投入。

而為節目首任監製的翠如，除了照顧同行工作人員各種需要，張羅一日三餐外，還全程金睛火眼、一眼關七，既要留意同行Liam的表現，亦要留意四周安全，皆因厄瓜多爾近期暴力罪案持續飆升，攝製隊到埗前一星期更發生持槍屠殺事件。製作組在基多期間便一度親歷危險時刻，鏡頭所見，氣氛相當緊張，翠如與工作人員全程躲在旅遊巴士翠如則留意四周環境，還向鏡頭說：「入夜真係要小心，因為好多事件，頭先喺街嗰度聽到兩吓槍聲。呢度一過（下午）五點半，導遊話一定要上番車。」