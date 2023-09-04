盧太鉉11月開見面會　INFINITE宣布9.28來港開唱

韓國男團INFINITE今日（4日）正式宣布於9月28日晚上8點假西九文化區竹翠公園舉行《2023 INFINITE CONCERT 〈COMEBACK AGAIN〉IN HONG KONG》，6子今年相隔7年再合體開騷，繼上月在首爾舉行2場演出後，他們將前往亞洲各地繼續巡迴演出，海外場次包括日本橫濱、台北及澳門，而香港站就是今次巡唱的最後一站。

香港演唱會的票價為$1,988、$1,888 、$1,388及$888，將先後於9月11日及13日進行優先售票及公開發售。為感謝粉絲的支持，INFINITE香港演唱會門票附送滿滿福利。凡購買$1,988門票的所有觀眾，將可以參與演出前的綵排環節及團體合照，購買其他票價的觀眾亦有機會參與綵排環節、獲得親筆簽名海報或親筆簽名相一張。

另外，韓國天才舞者、知名舞團MBITIOUS成員盧太鉉日前宣布於11月5日假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行首個個人粉絲見面會，票價分為港幣$1,399、$1,299及$799，將於9月11日公開發售。

以精湛舞技見稱的盧太鉉，被喻為新世代KRUMP天才。他曾分別以韓團HOTSHOT及JBJ的名義出道，並來港出席商場活動和舉行粉絲見面會。去年他相繼出演舞蹈選秀節目《Be Mbitious》和男子街舞競賽節目《Street Man Fighter》，憑藉超強的舞蹈實力再度吸引大眾的注意，並於去年尾以勁舞男團MBITIOUS成員身份再次出道。