傳撻着電競KOL蔥蔥　保錡封口：拍拖唔係最重要

由ERROR成員吳保錡、鍾慧冰及媚姨主持的ViuTV節目《MM730 - Auntie 妳好》，今午（4日）安排探班。節目播出近一年，保錡坦言從鍾慧冰身上學到不少東西，但談到媚姨，他搞笑說：「佢本身並非從事呢個行業，所以冇乜嘢喺佢身上學到，不過佢同冰姐就起到化學作用。」他又打趣要為媚姨介紹新男友：「解放佢30年來嘅寂寞，我哋想夾錢帶佢去嗰啲畀錢搵男人攬攬嘅地方見識吓，哈哈！」

去年與沙律（張沛樂）分手後，保錡曾對外堅稱單身，但早前卻傳出他與電竸KOL陳雪聰（蔥蔥）身穿情侶裝行街，受訪時他即封口：「我只係一個平民，喺街行都係好普通嘅事。（唔否認即係事實？）我唔係唔否認，只係唔想講啫，唔想訪問Focus感情事，拍拖唔係最重要嘅嘢，做好每個作品先係最緊要。」

他透露刻下忙於準備推出個人新歌。被問到有份參演的英皇電影《陰目偵信》票房強差人意，會否打擊他進軍影圈的信心，保錡笑言：「我係票房病毒，茄喱啡係想做嘅，唔好做擔起票房嘅角色囉，影壇方面從冇渴求，所以冇執着，依家淨係想做運動去感染人生。」他透露決定12月中飛往台北參加全馬賽事，而明年香港馬拉松，則會報名參加半馬：「上年10K，跑步係相當好嘅修煉活動。」