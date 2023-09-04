黃妍顧定軒開騷遇打風　演出順利嗌感動

歌手黃妍（Cath）、顧定軒、組合雷同二友參與的《記不起一個人，哼得出一首歌》音樂會，為「腦退化症」所共創的歌曲，雖受颱風影響延後一日舉行，台前幕後都爭分奪秒地全力配合音樂會演出，因為少了一日半的綵排時間，所以是次演出涉一眾導師與家庭共同演出，要同時間比賽，雖然綵排時間緊迫，但歌手們騷後都大呼感動，並覺得一切都非常有意義與值得。

在音樂會上唱出《無聲浪》和《漫漫舞曲》兩首歌的Cath說：「好開心、好榮幸可以參與呢個好有意義嘅計劃，每一個疾病當社會大眾對佢認知比較少嘅時候，就會產生好大嘅恐懼，但呢個病開始愈來愈普遍，身邊有好多朋友都遇到呢個問題，能夠有一個機會畀有類似經歷嘅人，聚埋一齊分享共同嘅經歷，大家都會比較容易跨過去。而我自己嘅歌《無聲浪》係我寫畀同樣有腦退化症嘅婆婆，呢首歌嘅感覺比較Sad，但另外一首歌《漫漫舞曲》就比較輕快，當中嘅內容帶有少少洋葱，所以演繹時自己都幾感動。」

演員兼歌手顧定軒說：「我覺得今次係一個情感好豐富嘅經歷，成個計劃由開始點樣同呢幾個家庭相處，到最後誕生咗呢幾首歌，成件事都好令人感動，我喺綵排時當演繹我所負責嘅歌《緩緩》時都有少少情緒失控，因為古仔當中嗰份真摯嘅感情好感動到我。」

二人唱作組合雷同二友說：「可以和不同的家庭溝通相處，係一個難忘經歷，同我哋合作嘅家庭，個小朋友仲送咗一個禮物畀我哋，而我哋負責嘅歌《Bed Time Story》本身都好溫馨，加上剛才見到台下嘅病友及家屬，霎時間覺得好感動，但係為咗演出要忍住唔可以喊。」