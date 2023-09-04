打風帶挈︱《東張》逾200萬人睇　登10年節目收視之冠

颱風蘇拉上周襲港令香港高掛十號風球，市民相當留意風暴消息，蘇拉則帶挈無綫翡翠台黃金時段收視激增，多個節目打破今年收視紀錄。當中王牌節目《東張西望》上升8點，取得最高31.5點收視（約202萬觀眾），觀眾衝破200萬，高踞上周收視榜首及創下節目近10年收視佳績。

節目全線報捷，處境劇《愛．回家之開心速遞》上升6.6點，最高達28.6點（184萬觀眾）收視，《6點半新聞報道》則上升11點，最高收視24.4點（157萬觀眾），齊齊創出今年節目收視新高。

劇集方面《破毒強人》上升4.4點，最高收視28點（180萬觀眾），成為為今年兩線劇集單集收視之冠；外購古裝劇《長風渡》最高收視20.1點（129萬觀眾）；蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》最高收視12.7點（82萬觀眾）；真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》最高收視15.6點（100萬觀眾）；而周六晚播出的《星光熠熠耀保良》升4.6點，最高收視21.7點（140萬觀眾）；周日晚的《思家大戰》最高收視22點（142萬觀眾）；《獎門人中秋感謝祭》，最高收視22.8點（147萬觀眾）；緊接播出的《中年好聲音2 Ready！ Go！》最高收視18.8點（121萬觀眾）。另外，無綫新聞台（83台）亦於當晚取得12.3點亮麗成績，逾79萬觀眾關注風暴消息。