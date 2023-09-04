膊頭有花論被指踩低Frankie　AK：幾句話想影響我哋？

男團MIRROR成員AK（江𤒹生）主演的驚慄電影《七月返歸》今晚（4日）假apm舉行正式首映禮，有份參演的太保、譚玉瑛及沈殷怡等紛紛現身站台，吸引數百粉絲到場，擠滿商場幾層樓，為偶像吶喊助威，場面熱鬧。

自認怕鬼的AK透露拍攝時租用工廠大廈搭建屋村景作拍攝之用，現場不時人來人往，加上又焗又熱，令他「唔識驚」，更贍粗粗表示日後可以再接再厲拍鬼片。問到太多人如何投入情緒，他解釋：「我哋亦同時搭咗個𨋢嚟拍戲，一入去就伸手不見五指，我咪暱埋喺入面5分鐘準備囉。」

問到現場有否奇怪事發生，他表示：「咁又冇，反而以前我喺韓國受訓，同兩個男仔同房，朦朧間見到其中一個人坐喺我床尾飲水，翌日我問番佢，佢竟然話冇咁嘅事，後來因為我離開咗嗰間屋，所以冇再查證呢件事。」

談到會否擔心票房成績及謝票問題，AK坦言：「如果時間方面遷就到，我都想去多啲謝票，同導演一齊了解吓觀眾嘅感覺。其實票房我有壓力㗎，壓力係來自大家嘅比較，但我真係冇概念去到咩數字先達標，只係希望觀眾睇得明啲套戲嘅意思。」

至於日前颱風襲港，AK與隊友Alton開直播公開聊天，結果大受粉絲歡迎，AK忽發奇想，自言想與對方開拍有關鐵騎的新節目：「我最近考到電單車強制試嘛。（又話媽咪唔批准嘅？）同佢講拍戲需要嘛，其實我係天分型車手，哈哈！（嚟緊仲想考啲咩牌？船牌可以試吓。」

而日前回應MIRROR缺席頒獎禮時，AK以「膊頭有花」作回應，並指傳媒不應向Frankie查問，有網民認為他踩低對方，AK回應：「佢哋真係唔知我同Frankie嘅友情深度喇，幾句話就想影響我哋？冇可能！」11月將是MIRROR成軍5周年，談到慶祝活動，他笑說：「準備中，會有驚喜畀粉絲嘅。（傳言話你哋會重遊舊地，喺主題樂園舉行活動。）未知，等我搣番粒花先，不如大家問番隊長Lokman啦。」

而沈殷怡（Shirley）在戲中更有名囝囝，但原來她榮升「媽咪級」已非首次：「之前喺劇集《野人老師》都演過媽咪，不過今次個角色對囝囝態度有啲另類。（有控制欲？）類似啦。」

她表示不擔心被定形，而很久前曾與《七》片男主角AK傳緋聞，她透露二人在戲中有對手戲，卻並非情侶關係，問到倘苦安排二人演情侶，是否可接受，Shirley答：「冇所謂，視乎公司安排啫，多個演出機會都好。」此外她下星期將出發前往拍攝旅遊節目，目的地包括日本及土耳其，問到屆時會否有水着造型，她即答：「就算比堅尼，外面都會着多件tee。（已開始keep fit？）一直有收身革命嘅，不過旅遊節目有好多精彩內容，唔一定只有性感。」