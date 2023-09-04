春野夕子　動漫巨乳激凸登場

好多日本AV迷都希望有更多演藝界嘅女藝人下海拍AV，呢方面AV廠SOD就可以滿足到大家嘅願望，早前佢成功從寫真界搵到一位巨乳寫真偶像上床獻技，佢就係春野夕子喇！

天然富彈性

近幾年AV廠SOD嘅發展有少少停滯不前，特別喺發掘專屬女優方面，係就係不斷咁發掘新人，質素亦唔差，但硬係唔能夠谷起人氣，所以都係依靠紗倉真菜、唯井真尋等「老將」撐住，好在SOD一向唔認輸堅持到底，早前從寫真界拉攏過嚟嘅春野夕子就夠晒吸睛喇！

雖然夕子初出道唔算好靚女，但係之後逐步將樣貌執到變成家陣咁嬌俏可人，可愛指數同甜美程度仲相當高！而佢嘅身材亦辣度十足，心口對G奶質感天然而且極富彈性，肌膚仲雪白又鮮嫩，難怪佢做Cosplayer嘅時候吸納到咁多粉絲啦！

轟炸眼球

夕子出生於大阪，亦係呢個日本第二大城市成名，因為佢自小就好鍾意睇動漫，後來仲做埋Cosplayer，以不同動漫人物扮相參加攝影活動。由於佢身材豐滿，演出時造型性感又豪放，騷出一對G奶導彈轟炸男士嘅眼球，成功吸引到好多粉絲，令人氣上升，到2019年佢獲邀請去到東京以寫真偶像身份發展。

另外，夕子亦係一位網紅，擁有18萬追隨者，到今年5月正式投身AV界之後仲激增多3萬，佢表示呢批新追隨者有好多都係來自日本以外嘅地方。講到AV演出，夕子雖然可以憑其激凸雪白身材吸引觀眾嘅目光，但係床上反應似乎唔多夠肉緊，主動性都未夠強，希望阿妹可以努力改善啦！

喺春野夕子嘅社交網當中，可以睇到好多佢以不同性感造型拍攝嘅火辣寫真照，亦可以留意到佢最新AV作品嘅情報，千祈咪走雞喇！

Profile

出生日期：1月9日

身高：5呎3吋

三圍：37G-25-36