宋祖兒後又有人賴嘢！蔣依依被爆偷漏稅補繳238萬人仔

繼內地女星宋祖兒被實名舉報偷稅漏稅後，內地童星出身，現年22歲的女演員蔣依依

曾參演內地作品《哪吒降妖記》、《帶着爸爸去留學》及《贅婿》等，再被網民爆出偷稅漏稅。該網民聲稱於2月時，實名向內地稅務局舉報蔣依依偷稅漏稅問題，並於7月收到稽查局檢查告知書，並附上案件處理詳情。

網民公布的截圖中，舉報信中提到蔣依依的母親劉艷林於2016年10月31日在浙江省永康市成立永康蔣依依影視文化工作室，法人由劉艷林本人擔任。2016年到2021年期間，蔣依依的所有個人收入全部轉入該工作室，累計涉及金額大約為1,613萬元人民幣（約1,759萬港幣），金額在轉入工作室帳戶後又分批轉入其母親名下個人帳戶，工作室未依法代繳勞務報酬個人所得稅，蔣依依本人也未自行繳納。

國家稅務總局金華市稅務局於2月24日在網絡答複該網友舉報內容，表示所反映內容已按程序接收。舉報的網民還發布金華市稅務局於7月31日回覆其的《國家稅務總局金華市稅務局稽查局稅收違法行為檢舉線索檢查情況書面告知書》，告知書確認蔣依依個人存在偷稅漏稅違法情況，責成蔣依依影視文化工作室自行申報後，該公司已申報2017、2018年補扣，並補繳蔣依依勞務報酬個人所得稅及滯納金共計約238,7925人民幣，款項已收繳入庫。

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蔣依依工作室發說明函回應涉嫌偷稅漏稅一事，稱蔣依依及工作室確實曾以自行申報的方式補繳蔣依依個人所得稅及滯納金。但蔣依依工作室在自行管理企業物品、取得財務資料後，積極、主動核查稅務情況並配合稅務機關工作，不存在「對2019年之前的偷稅漏稅」情況隻字未提。