剃過6次頭有資格講！馬浚偉倡議拍古裝劇振興電視工業

藝人馬浚偉、楊盼盼、林迪安及敖嘉年等，晚上（4日）出席「中國香港武術聯會」活動，徐小明則以該會副會長身份出席。馬浚偉笑指自己是無綫拍古裝打戲數一數二多的藝人：「喺TVB咁多年，我啲功夫全部都係TVB咁多代嘅武指教出嚟，所以話TVB係木人巷係真嘅，當然我只係基本認識，絕對唔係專業，不過拍戲擺兩下架式仲呃到人。」除電視劇，他表示亦曾於徐小明執導的《建元風雲》中釋演和尚角色：「同胡軍、佘詩曼拍檔，當中有啲打嘅場面，小明哥都有親自教。」

他笑言自己很久沒拍劇，招式早已忘記得一乾二淨：「我一早已經退出咗武林啦，哈哈！時裝動作片啲追車、打爛仔交都仲得嘅，要我耍兩下劍都還可以。」他更提議若想振興香港電視工業，可考慮拍攝古裝劇：「我哋以前最強就係古裝，根基好紮實，加上香港演員對古裝拿捏度高，當然唔好揀啲極端高溫日子拍。」問他可有戲癮拍古裝？他坦言若劇本合適，甚至不介意剃光頭演出：「我剃過6次頭，我可以證明係生得番㗎，哈哈！」他表示若有合適古裝劇本，不論TVB、ViuTV或HOY TV都可找他拍，他又指有演員剃頭拍劇後未有好好護理頭皮，結果曬傷頭皮及毛囊影響頭髮生長。另他表示曾因拍動作戲需要吊威吔，不慎令頸椎及胸椎移位，現時每半年要做復位治療，否則會出現頭暈。

至於身為副會長的徐小明，表示正努力將中國武術推向國際，亦正草擬計劃，打算向政府爭取將武術加入學校課程：「好多地方包括韓國、日本都將自己嘅國技加入課程，由幼稚園已經畀佢哋接觸，空手道、柔道、跆拳道都發展得咁成功，我哋傳統嘅武術文化都可以成為運動課程。」他表示同時會建議政府撥出荒廢地給武術界建立中國武術資料庫，將一班武術前輩的門派心法及拳經劍訣，以文字將之保存，傳承後世：「我哋亦會搵演藝界拍武俠片嘅演員同武術指導幫手，喺文字以外用短片形式，去介紹武術前輩嘅故事。」