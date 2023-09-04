熱辣辣廚房　煮出慾望

天氣熱辣辣仲要喺廚房煮飯，真係好辛苦㗎！不過發生喺四仔中嘅話，唔單止香汗淋漓，仲會愈煮愈慾火旺盛，繼而展開一場激烈嘅廚房性戲！

春宮直播

網絡直播教煮飯，呢啲節目相信唔少人都睇過，但喺Penthouse炮製嘅《Naked Cooking with Penthouse Pets》中，就變咗做情慾直播！由Don Won及DeMarco兩位著名四仔導演執導，並搵嚟4位人氣脫星參演，論製作及演出陣容已經夠晒強勁，加上貼地嘅直播題材，足以引起四仔迷嘅興趣。故事講煮食網紅做直播，點知嘢食煮燶咗，為免網民詐型，佢靈機一觸變成春宮直播，令收視瘋狂飆升！

急撲怒火

大熱天時仲要女友煮飯畀你食，心情梗係勁忟啦，而身為男友呢個時候應該點做呢？片廠be.me.fi出品嘅《Fresh Cook》可能會畀到啟示你！由Carly Rae Summers、Stacey Saran、Amber Nevada等多位美乳脫星演出，講粗心大意嘅男主角，遇着煮飯煮到發忟憎嘅女友，於是佢施展渾身解數平熄女友嘅怒火同慾火。無論情慾演出定劇情，都充分展現片廠對呢套作品嘅重視，事關一班美乳尤物唔單止身材正，床技更係一流，加埋劇情糅合喜劇元素，大大提升觀賞性。

親身經歷

另一半對食物有要求，每次煮飯都幾有壓力，只係發生喺呢套由Girlsway製作嘅《Favorite Meal》，對女主角嚟講卻係零壓力，事關啲嘢食唔啱口味唔緊要，只要嚟番場廚房肉搏戰就乜都搞掂！據導演James Avalon及Ricky Greenwood稱，片中唔少劇情都係佢哋嘅親身經歷，相信四仔迷睇得好有共鳴，並搵嚟Hazel Moore、Spencer Bradley等多位樣靚身材正嘅脫星演出，令作品生色不少。

碟評

情慾色香味只係噱頭，重點始終係喺廚房發生嘅性戰，而呢3套作品都係以色慾廚房為題材，論新意嘅話，《Naked Cooking with Penthouse Pets》相信最有新鮮感，不過如果想睇過癮嘅情慾演出，《Fresh Cook》及《Favorite Meal》係首選。