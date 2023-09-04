王怡然父親再發文強調冇落格　苦主唔收貨催快啲還錢

出爐港姐亞軍王怡然被被苦主踢爆佢父母喺內地經營補習社騙財，更捲款逃至香港，引爆發一場追債潮，王怡然爸爸王召軍日前於社交網作出回應，並向苦主致歉，表示會盡快為未上堂嘅學生提供網上課程，不過一眾並向苦主唔收貨，寧願佢立即退錢，王父本來想用呢封道歉信「救火」，點知就再被苦主狙擊！

王父再次蒲頭回應事件，佢指依家住嘅地方係租嘅，所以冇物業可以變賣還債！佢強調會對所有家長同小朋友負責，佢除咗用新課程償苦主還已買落嘅課堂，仲會：「堅持邊打工邊二次創業的方式盡快賺錢積極還錢。」佢表示自己唔會老佬，歡迎大家一直監督佢，又強調自己：「所有的資金都用於公司運營，我未拿走分文！」佢透露公司嘅數簿已交畀執法部門，希望大家相信執法部門嘅公平同公正，並指如果佢有「捲巨款並逃跑」︰「那麼一定是天網恢恢疏而不漏！」

佢希望大家相信佢：「我會攜手家人直面所有問題，努力還債，這個過程肯定需要一些時間，但我不會逃避責任，會盡快給大家一個圓滿的交代。」不過一眾苦主都係繼續唔收貨，想佢快啲還錢，認為佢嘅回應只係講到「有拖無欠」，仲話等到佢完成所謂嘅教育APP嗰陣，啲小朋友都畢咗業啦！