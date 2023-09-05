【是日通勝】

農曆七月廿一

癸卯年 庚申月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：求醫、破屋、壞垣

忌：祭祀、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：18、20、26

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

金牛座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

雙子座：愛情運差勁，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

巨蟹座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

獅子座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

處女座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天秤座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

山羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

水瓶座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）猴 易出錯

鼠：正財運不錯，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：身邊多小人，與人合作必須保持警覺。

虎：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

兔：心態消極，工作效率差，易遭人責難。

龍：判斷力減弱，謀事要切記欲速則不達。

蛇：財運不穩，受小人干擾，有破財風險。

馬：事業運強，有利求職，易覓得合適工作。

羊：桃花旺，好姻緣逼近身邊，不要錯過。

猴：是日沖煞，精神狀態差，工作易出錯。

雞：運勢平穩，生活如意，人際關係好轉。

狗：幸運之神眷顧，不管做甚麼都易成功。

豬：得到貴人力撐，工作進展比預期順利。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

癦痣

通常在人的面上或多或少都會有一些癦痣，雖然是一粒小小的癦痣，有時也會影響人的命運。當然，必須觀着此癦痣是吉或是凶而決定。

一般吉的癦痣多會是略高於皮膚，其顏色不論是黑色或紅色，都是有光澤潤亮有氣，有時於癦中也會生長毛。相書有云：癦之所在如泥土，若土地肥沃便長出草木、如土中瘦脊無氣，自然下陷而不長草木了。所以，凶的癦痣多是平面而無光潤、為暗啞而無氣。

在相書上有言，面無善痣，身無惡痣，意思指面上的痣為凶的多，身上的痣多為吉。所以，若痣的所在位置不理想，便要時刻注意，若可以的話便應除去。當然，除去了並不代表不吉之事不發生，可能只是較輕微些。同時，在除去癦痣時也要注意，不可以留下疤痕，否則，可能情況會更嚴重。

一般而言，若是很小的痣，如針頭一樣，可以不用理會，因影響極微，除非大如火柴頭，才需要考慮除去。當然可以選擇不除去，作為警剔自己也無不可，時刻留意不吉之現象，若除去了，自己反而放任了，後果也可能是不好的。