「方法演技」大爆發！「小丑三星」各施各法換奧斯卡

眾星用「方法演技」全程投入角色，結果換來奧斯卡金像獎，而以下呢幾位仁兄雖然演家傳戶曉的同一角色也要各施各法來鑽研角色。DC超級英雄「蝙蝠俠」的頭號大敵是「小丑」，而「小丑」一角亦由多位演員演譯過，雖然有晒藍本，但以下3位男星希夫烈格（Heath Ledger）、謝勒力圖（Jared Leto）及華堅馮力士（Joaquin Phoenix）都以自己的方法來令「小丑」賦於新生命！

希夫烈格為「小丑」玩自閉

已故澳洲男星希夫烈格憑《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）中「小丑」一角而獲追頒奧斯卡金像獎最佳男配角，他為了角色而出心出力，據知他為了準確演活「小丑」心理狀況而玩「自閉」將自己與世隔絕1個月，並每日寫日記紀錄自己的心路歷程。而「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）曾透露過於片中盤問的那場戲，希夫叫他唔留手真打，務求增加真實感。最終希夫於影片未上映前不幸離世。

謝勒力圖為「小丑」整蠱拍檔

美國男星謝勒力圖於2017年在DC超級奸雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演「小丑」，他為了投入角色向「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）送上「死老鼠」，嚇得拍檔哭成淚人！而去年，謝勒於另一奸雄片《魔比煞》（Morbius​​​​​）中亦為了投入角色而用角色的拐杖或坐輪椅去廁所，令工作人員久等。

華堅馮力士為「小丑」勁減磅出現精神異常

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）2019年主演的《JOKER小丑》（Joker）是一部非一般超英片，他為了投入「小丑」一角而博到盡！他曾於訪問中自爆為角色而勁減52磅，結果直接影響他的精神健康。他說：「一旦你達到目標體重，所有嘢都改變。就好似好多困難一樣，每日起身並沉迷於 0.3 磅嘅體重。你真係好似一種疾病一樣咁蔓延。我意思係，成件事好癲。」華堅辛苦都值得，他的演出被一致讚賞並為他帶來奧斯金影帝寶座！