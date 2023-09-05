陳偉霆深水埗「鴨記」拍劇　同街坊打牙骹好親民

藝人陳偉霆（William）於內地走紅，近年甚少於香港拍攝的他，現時正為劇集《太陽星辰》（暫名）拍攝，此劇除了他之外，演員還有劉雅瑟、謝君豪、沈震軒、麥長青等，日前，William於深水埗鴨寮街拍攝，不時與街坊打招呼，笑容滿臉，心情甚佳，但一埋位時，他就即刻「變臉」，即時入戲，十分專業。

為了配合劇情，William造型頹爆，更變身帶女洪郎。銳意改戲路的他，透露計畫花上整年時間，去準備與謝霆鋒新片的拍攝。

據悉，今次投資方騰訊將《太》劇定列為公司出品的首套「亞洲劇」，並破天荒拉隊來港進行攝製。全劇僅得18集，令節奏更見緊湊，故事交代William因事故由1993年時空穿梭到目前，通過一場樓宇大火案，以錯位時空的人物關係，跨越二十多年偵破案件。

William、雅瑟及陳佩思昨（４日）於紅磡開工，期間，吸引不少途人粉絲圍觀拍照。只見William犧牲帥氣形象，以頹爆懷舊Look現身，手上戴上「婚戒」相當搶鏡，他受訪坦言：「37歲嘞，唔想再拍咁多甜寵劇，戲內我首次有位6歲嘅囡囡。（現實生活都想當爸爸？）實習吓先啫，我搞得掂佢㗎。今次我個角色遭遇好多困境，所以要殘樣開工先得，而咁長嘅頭髮我係由《爆裂點》留到依家嘞。」

據悉，當《太》劇10月底煞科後，William會讓自己放一個悠長假期，準備為稍後夥拍謝霆鋒演出的新片《無限任務》操肌：「因為我同導演有協定，今次喺外型上要達到佢某種要求，所以我計劃用1年時間去準備。」雖然目前日日開工，但William未有讓自己鬆懈，繼續抽時間「練大隻」。

至於劉雅瑟則約有1年未有在港開工。對於今次演執法人員，她笑說：「是我的第一次，而我對這類角色有情意結，因為從小便看港產片長大，覺得未演過這種角色，便不算香港演員，哈哈！」對於戲中與William的關係，她大賣關子說：「今次我們關係很複雜。他人真的很好，會與我有很好的溝通及研究劇本角色。」她笑言來港後未有時間閒逛，日前休息卻遇上颱風，浪費了假期呢！