東方日報C2：周冬雨一沉百踩　劉昊然捲劈腿疑雲

影后周冬雨與95後小生劉昊然被指拍電影撻着，現時電影票房仆直，周冬雨更被一沉百踩，相反劉昊然憑着她人氣急升，現時更與梁朝偉拍電影，成功上位。日前劉昊然更被指與女經理人關係微妙，疑一腳踏兩船呢！

「三金影后」周冬雨與緋聞男友劉昊然拍攝的電影《燃冬》，雖然一直以兩人戀情及戲中多場親熱戲來谷宣傳，不過票房最終差強人意，上映7日只收2,000多萬，片方跟演員完全沒有想到如此，就連周冬雨的片酬都不夠。近日對周冬雨的評語更是一沉百踩，先後多次有指她整容，日前她於社交網晒出4張素顏照，照片中可見她扁寬鼻頭紅腫，被生過孩子的網民猜她是懷孕了，其實這並不是她首次被網民懷疑，上月她穿白色長裙腹部有些隆起，也曾一度被猜測懷孕。

「男友」夥拍梁朝偉做主角

現時有指周冬雨為了箍實劉昊然，將自己最貼身的助手安排在他身邊，𥄫實他的行蹤。不過，周冬雨亦幫了劉昊然不少，一直努力推薦他給不同範疇的合作夥伴，現時劉昊然亦落實跟兩位名氣大又好戲的前輩梁朝偉及陳道明合作新電影《解密》，而這部電影由劉昊然公司的陳思誠擔任導演，戲中劉昊然的戲份是主角，飾演一名數學天才容金珍，與美國數學家希伊斯亦敵亦友，他被捲入一場驚心動魄的中美密碼戰，有指梁朝偉今次是配角，此片一心要捧劉昊然上位，戲份分分鐘搶過梁朝偉。

此外，周冬雨與劉昊然之前於《燃冬》中，有多場情慾戲份，除了用嘴傳冰塊、隔着浴簾調情外，更有露骨床戲，大膽尺度是內地電影中甚少見，而劉昊然亦一改開朗、學生形象，演繹沉鬱角色，兩人事後被指戲假情真，直至現時仍在熱戀中。

不過，劉昊然「升呢」後新聞不少，日前他被指一腳踏兩船，戀上經紀人趙慧。據指他的經理人年紀輕輕，樣貌出眾，在圈中亦混得相當不俗。本來趙慧只是陳思誠身邊的一個宣傳人員，但過去幾年劉昊然非常依賴她，縱使她非常管束劉昊然，但他都只有聽她，天天約她吃飯，去那裏都要帶着她一起。

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