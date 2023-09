網絡歌手星星兔憑剛推的《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》新歌MV首奪布拉格音樂錄像頒獎禮中的「亞洲最佳MV」獎(Best Asian Music Video),接到這個喜訊,她一下子就開心得哭出來了,這些年來她帶着兔仔頭走着與別人不同的路,實在是很艱辛,曾經有人說她的作品不會有人看,憑着毅力她終建立別樹一幟的風格,成為一位跨媒體創作人,推出音樂、書籍,又和世界各地的藝術家合作,更成功在日本發展。

她說:「求學唔係求分數,最重要都係希望作品能夠得到大眾嘅喜愛,呢個獎除咗作為一個畀自己嘅鼓勵外,更希望送畀所有幫助過自己嘅人,因為呢個成就係因為大家嘅支持而得到。」她希望能夠把自己創作的故事變成電影,有了這支強心針,更加速她積極構思把MV內創作的「星願族」故事寫成電影劇本,希望有一天能夠於大銀幕和大家分享。