香港有來自世界各地的靚水果，除了整甜品或特飲，來到中秋，當然會用來打造出各式各樣的果味月餅，除有濃烈氣息的榴槤，還有清新的柚子、荔枝和杧果等人氣之選，入口清甜又老少咸宜。

馬拉貓山王

要數本地吃榴槤甜品的好地方，尖東唯港薈肯定入選，酒店今年首度推出貓山王榴槤冰皮月餅，酒店行政總廚何偉誠師傅和團隊選用新配方，並於馬來西亞生產，餡料含有大量榴槤果肉，入口冰涼鮮香。另一款翡翠斑蘭蓮蓉月餅，同樣富東南亞風味。於9月11日前訂購，會有早鳥優惠。

黑刺 VS 貓山王

港人對貓山王情有獨鍾，其實當地還有不少著名品種。榴槤B哥今年推出的榴槤冰皮月餅採用升級配方，變得更薄和更煙韌的冰皮分別包裹黑刺和貓王王榴槤果肉，前者甜中帶甘，後者富獨有甘甜氣息，任君選擇。

色彩繽紛

想提升食欲，食物的顏色也是個重要元素。桃山皮月餅又叫日式月餅，是一種和菓子做法，會加入顏色令外表更吸睛。中國國金軒今年首推桃山月餅系列，當中的五福臨門月餅尊尚禮盒，內有5款口味，除了雙黃白蓮蓉和雙黃陳皮紅豆月餅，還有全新的迷你桃山皮月餅，口味有綠茶鳳梨、養生柑桔和清新莓果，外表滿滿視覺效果，入口綿滑細膩有果香。

高貴優雅

若然想送禮的話，高貴禮盒造型和美味出品同樣重要。今年Lady M推出的「Moonglow中秋月餅禮盒」，粉紅色圓拱形禮盒再加金色壓花， 造型典雅大方。禮盒兩側的小抽屜，放置了柚子牛奶奶黃、荔枝玫瑰奶黃及斑蘭抹茶奶黃月餅，每個禮盒附有同色調的心意卡，讓你寫上祝福，很有心思。

酸香開胃

酸酸甜甜的熱帶水果，美味開胃。九龍香格里拉米芝蓮星級中菜廳香宮推出多款新品，榴槤冰皮月餅二重奏有貓山王和黑刺口味，杧果芝士熱情果冰皮月餅，帶有滿滿的熱帶水果風，酸甜有致又吸引。餐廳還推出全新迷你金時番薯紅豆月餅，讓大家有更多選擇。