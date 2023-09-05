陳曉華密集開工睡眠不足　趁出Trip補眠話瞓就瞓

前港姐冠軍陳曉華（Hera）近日聯同何廣沛及周奕瑋（Jarvis）到美加出席無綫宣傳活動，忙於拍攝新劇《死有對証》的Hera，接受東網訪問時，透露於上機前幾小時仍在努力開工，以致執行李也有不少甩漏，幸旅程中獲兩位男拍檔細心照顧，令其壓力大減，她說：「我作為今個行程唯一女孩子，得到大家照顧係非常之開心，因為臨飛前幾個鐘仲拍緊劇，所以有好多甩漏，例如唔記得帶叉電線，沿途要成日問佢哋借，好多謝佢哋嘅照顧。」由於近半個月密集式開工，令其嚴重睡眠不足，最後於飛程航中化身睡寶寶睡不停：「之前有好多文件上要處理，當時仲開緊劇又唔夠瞓，但我寧願唔瞓都要搞掂咗先，所以起飛前半個月都好攰，又要keep住一個好狀態開工，變咗一有得休息就瞓到好入迷，完全冇時差問題。」

談到今次行程緊湊，Hera不諱言完全沒有時間出外玩樂：「好多人以為我可以放鬆心情，寓工作於娛樂，其實唔係，我哋3個嘅行程都好緊，不過都係工作為上先，知道唔係去旅行，連食嘢都只能公司安排。」此行她更首度公開獻唱，Hera表示事前表現緊張，幸正式演出時獲觀眾開手機燈鼓勵，令其大感窩心，同時亦增添不少信心，更說：「原來唱歌係一個好好體驗，希望之後再有機會啦！」而廣沛則表示雖首次到多倫多，但美國卻已很久沒有踏足：「好耐冇返美國，呢度有好多回憶，但都冇咩時間，我哋幾日要去幾個地方都幾忙，只係偷到少少時間影相。」

至於首度飛紐紉的「旅遊達人」Jarvis就表示從小睇美劇，當看見不少劇集的取景點近在眼前感興奮：「因為好多劇喺當地取景，到埗後見到轉個彎又係電影場景好興奮，但因為行程太密，根本冇時間四圍去，好在我早過佢哋一日到，晚上有時間出去睇個夜景，同埋有去時代廣場打卡，結論係超級多人，平日夜晚都好似花市咁多人。」更指沒想到多做節目主持的他，於當地也有華僑表示有追看他的旅遊節目：「原來佢哋都會搭長途去日本玩，話有睇我嘅節目取經，都幾感動，有啲仲由我入行做主播已睇，所以都支持咗10幾年，真係好多謝佢哋。」談到多倫多站，Jarvis指當地有一條與他名字相同的「Jarvis street。」寄望能偷時間到該處打卡留念。