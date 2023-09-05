蕭正楠黃翠如賀黃日華生日　周潤發驚喜現身

藝人蕭正楠（Edwin）與張曦雯(Kelly）今日（5日）為無綫劇《破毒強人》宣傳，現場公布該劇跨平台直播最高收視28點，成為2023年兩線劇集單集收視冠軍，成績斐然，監製羅永賢坦言因劇中主角不是死就是坐監，故難以開拍續集，反而有考慮拍前傳。

兩人對收視大感滿意，Edwin透露將會搞慶功宴：「套劇係疫情嚴峻期間拍攝，邊拍都邊擔心，中間又停工，所以前後拍咗6個月，出來成績好，好值得開心，都需要慰勞吓大家。（你出大份錢？）冇所謂，我出晒都得，其實一早講咗，監製同主要演員都會出錢，都係想大家開心。」問到對結局收視有何期望？他直言沒有想過，反而重視口碑，並自爆連周潤發也有觀看：「因為黃日華生日，我哋一齊跑步，發哥（周潤發）出現送驚喜畀佢，佢話佢都有睇，仲話我今次改戲路幾好，又話乜你係咁型架咩？！聽完好開心。（叫你唔好再搞笑？）佢話可以試吓呢啲戲路。」又笑言以往被好友曹永廉拖累型仔形象。

提到監製提議拍前傳，兩人都拍手叫好，Kelly稱雖然兩人是第一次演情侶，且劇中沒有太多甜蜜場口，但想不到觀眾受落大讚兩人合襯，Edwin預告他們將有激吻戲，問他如何打發太太黃翠如？他笑言：「睇佢嘅旅遊節目或者叫佢出去食飯，不過我諗佢唔會太介意。尋晚已經同佢出去食飯，佢都冇睇到嗰場甜蜜戲。」而Kelly指男友雖明白她的工作需要，但她也不想對方看到自己的親熱戲而不舒服，笑謂也要打發男友：「不過佢太支持我，我唔喺屋企要開工，佢都自己開電視睇，如果我唔使開工會拉佢出去食飯，我懷疑佢尋晚可能睇咗，所以佢突然同我講好掛住我。」