暑氣未消！濕身玩轉50,000呎水上樂園

來到9月，趁天氣仍然炎熱，當然要抓緊時機去游水玩水。位於上水石湖新村梧桐河旁便有佔地達50,000呎的大型水上樂園，單單主泳池便超過10,000呎，配合場內多款大型充氣水上競技設施，無論大人小朋友都可玩得盡興。附近還有雙魚河、大水管、馬草壟等自然景點可順道到訪，累了的話同區亦有不少人氣食肆畀你醫肚，輕鬆度過悠閒假日。

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滑梯俯衝 挑戰難度

結合泳池與充氣玩樂設施的水上樂園，從來吸引想玩水的好動一族注意。位於上水的夏日水上樂園Summer Waterpark便能滿足好此道的朋友。園內擁有多個大型充氣水上競技設施，例如有兩個超大型充氣泳池、充氣城堡、滑梯及波波池，當中兩條大型充氣滑梯是必玩項目，可享受從高處俯衝入水的痛快刺激。建議大家先玩6米高熊仔滑梯稍作熱身，然後再挑戰8米高海豚滑梯，感受落水時水花四濺的快感。其他玩樂設施還有水上搖搖板浮床等，想挑戰高難度的話，不妨試試考驗大家平衡力的競技走廊，過程中需要穿過各種各樣的關卡，稍一不慎便會跣低跌落水池，非常過癮！

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波波池打卡 畫人體彩繪

除了水上充氣設施，場內亦不乏陸地玩意，例如有大型充氣競技場，除了包含滑梯及彈床部分，更有多種障礙物讓你閃躲一番。與此同時還有充氣城堡波波池，池內放滿大量粉紅色波波，絕對係一大打卡位！逢周六、日這裏更提供人體彩繪服務，有專人幫大家在身上畫上可愛動物、動漫或公主圖案，繽紛色彩令人眼前一亮，而且所有彩繪顏料都作防水處理，大家可先扮靚後玩水。樂園另設沖身設施及儲物櫃，附近亦有小店提供魚蛋、雞翼、雪糕、糯米糍等小食讓大家醫肚，無論食玩都得到滿足。

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上水話題特色餐廳推介

自家種新鮮滋味

想感受田園氣息的朋友，到上水的話不妨前往Innolife環圃休閒村走走。該處面積達7,000呎，集農莊園圃、花園及餐廳於一身。除肉類外，餐單上所有蔬菜農作物全是自家種植，例如西蘭花、番薯、木瓜等等，麵包也是每天自家出品，大家可品嘗到最新鮮味道。9月起更會供應全新晚市套餐，包括開胃西湯、前菜、主菜、甜品再配搭一杯夏日清爽特飲。另外，場內種植了多種花草，並有3隻可愛的狗店長駐場，狗主亦可帶同狗狗一同前來。

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入咖啡店睇展覽

提起上水石湖墟，大家第一印象可能是很多水貨客往來，但在該鬧區中出現了一間純白簡約裝修、充滿悠閒氣息的咖啡店Let it be。進入該店，可見到牆身掛上不定期展覽的畫作與藝術品，讓人忘卻了外邊的忙碌擁擠。近期該店推薦3款消暑飲品，包括有糖漬檸檬咖啡、咖啡湯力以及泰式青檸百香果梳打，為大家帶來涼爽之感。同時亦有固定的麵包款式，例如黑松露白汁芝士牛肉三文治、煙三文魚百吉圈，清新感覺讓人一試難忘。

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與羊咩咩親密接觸

位於上水河上鄉的獅藝館農莊茶座，不時轉換主題風格，最近便主打露營風，有廣闊的露營場地、可以玩車中泊，大家亦可預約BBQ，兩手揈揈即興去Camping。而且茶座內更飼養了羊咩咩，如巧遇放羊時間可近距離接觸一番，不過要留意放羊時間並不定時。餐廳最近推出了平價茶餐，一杯紅豆冰加雞髀套餐只需$20，也不妨嘗試餐廳的招牌菜厚切餐蛋麵，厚切餐肉中間挖空加入一隻流心蛋再配即食麵，「邪惡度」滿分。

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兩大必到打卡位

來到上水有兩大不能錯過的打卡熱點，其一是位於上水站附近、梧桐河與雙魚河之間的大水管，這些大水管是用作運輸從深圳到香港的東江水，不少電影也曾在此取景。從上水站出發，向着深圳方向、沿着雙魚河右邊一直走到梧桐河交界便可看到，大家亦可以選擇踩單車兜風。離開大水管，可沿着河上鄉一路前進，經料壆路上馬草壟山頂。山上的一座塗上綠漆的麥景陶碉堡，是觀賞日落的理想地點。在太陽照射之下，山下的一個個魚塘倒映出絕美的日落光線，入夜後遠眺更可望到深圳福田區五光十色的繁華夜景。