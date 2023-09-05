張敬軒一人分飾三角　神還原歌王人生縮影

歌手張敬軒以「Encore之王」為英皇珠寶拍攝宣傳照，廣告中軒公一人分飾三角，以不同經典造型亮相，猶如「軒公人生縮影」，有「櫻花樹下」簡約白色恤衫、倫敦Royal Albert Hall演唱會華麗隆重的紅色西裝，以及一身翡翠綠天鵝絨套裝的優雅造型，短片中特別搭建出歐式復古風格電梯，極具電影感。

堅守初衷的軒公以一身翡翠綠造型，在電梯上升的過程中，遇到不同時期的自己，並以幽默有趣的方式進行互動。當中軒公在廣告中又重拾求學時期的「老本行」，變身「揸lift人」，粉紅色爆谷在軒公手中變成櫻花瓣瓣，配合歌曲「櫻花樹下」中描述的初戀浪漫感覺，令初出道的「軒仔」形象瞬間浮現。粉絲見到片中精心設計的場景、道具，齊齊解密，不少更說已狂Loop數十次。珠寶中更刻鑄了軒公的個人簽名，粉絲笑言要日日「掛住佢」、戴住佢。而由「軒仔」到「軒公」的20多年也見證着他對生活、音樂及表演一直秉持的初心。

軒公平日金句頻出，是次拍攝公司以他的個人經歷度身訂造的「Stay You Stay Original」故事，拍攝採用優雅經典風格，令一向走風趣搞笑路線的軒公也忍不住感慨：「着住呢三套服裝令我回諗起唔同時期嘅自己，產生咗企喺舞台中央認真表演嘅恍惚感，好似由我初出道到依家所有經歷瞬間喺我腦海中閃過，包括觀眾嘅掌聲同佢哋熱情呼喚我Encore嘅回憶！」