薄餅漢堡有新意　濃厚好滋味

好多人以為薄餅與漢堡包是小朋友的美食，查實好多高質的薄餅與漢堡亦是不少有要求的

英倫蘇豪特色

主打高質手工薄餅的PizzaExpress，於即日起推出別具倫敦蘇豪特色的全新主菜單，有多款意式小食包括香烤芝士椰菜花、蒜蓉牛油焗蜆，主菜則有蒜香蜆肉扁意粉、三色薄餅、辣牛肉青椒薄餅、卡拉布雷斯薄餅等。當中的辣牛肉青椒薄餅餅底塗滿番茄醬，之後放上辣味免治牛肉、青燈籠椒、紅洋葱及馬蘇里拉芝士，辛香惹味，佐酒一流。至於蜆肉及扁意粉以白酒、辣椒碎及蒜蓉拌炒的蒜香蜆肉扁意粉，是意大利那不勒斯的經典名菜。新菜單以外，品牌全線於即日起的周一至五11:30am後帶來「1+1=3」優惠，簡單而言，即堂食任何主菜買二送一，以及每日以優惠價加推「1664 Brut套餐」，當中包括辣牛肉青椒傳統薄餅1個及1664 Brut拉格啤酒 1瓶。

橫綱級分量

日本相撲界被稱為橫綱的指重達20公斤的最高級力士稱號，人有橫綱級，原來漢堡都有。連鎖漢堡品牌MOS BURGER早前推出了全新的「真．B.L.T.照燒牛肉漢堡」就以「相撲」為藍本，是次推出的照燒牛肉漢堡為系列中最強、最有分量、最有「肉感」的成品！想分量更足？可以點選增量版，漢堡麵包夾住雙層肉餅，肉量大挑戰！此外，品牌更推出期間限定的全新靜岡焙茶黑糖燕麥拿鐵，使用來自日本靜岡縣的焙茶粉製作成茶底，加入100%純素OATLY燕麥奶，焙茶與燕麥香味相輔相成，配上黑糖糖漿及軟滑的忌廉，面層再灑上焙茶粉，茶味濃厚又有餘韻！