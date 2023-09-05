東冲有料到：住在火車車廂內的感覺

距離曼谷約3小時的小鎮Khao Yai，最近有火車主題度假村登場，話題十足！（胡慧冲提供）

標題所指的並非乘搭長途火車的頭等或二等艙穿州過省，而是由火車改建而成的酒店房間。

話說距離曼谷約3小時的小鎮Khao Yai，當地設有多間帶隱世味道的大型特色Resort，一直是曼谷人熱門的度假地，最近就連InterContinental也登陸該地開設新的度假村，最大特色是採用火車作主題，無論是Reception及客房，都能看到火車站的元素。當中最受矚目的，是加插了貨真價實的火車卡，車廂下的零件仍然完好無缺，並且更鋪上了火車軌。

為了拍攝旅遊節目，我們專程前往採訪。酒店特別安排我住在其中一卡大型車廂之內，設有客廳、廁所、浴室及客房，陳設媲美東方列車，感覺十分豪華。

其實我一開始抱着懷疑心態，設於外省、並以改裝火車廂主題的酒店房，是否只是虛有其表？我特別留意浴室洗澡後，會否像其他酒店一樣容易弄濕外邊的地方呢？又或者洗手間設施會否運作正常？結果統統沒有問題，而且沖涼時發現水力足兼夠熱，冷氣亦夠凍，房間十分舒適。

住宿用車廂放置了酒店範圍的園林之中，感覺恍如四野無人，入夜時關起房門，可以聽到外邊的蟲聲、鳥聲，下雨時還有雨聲點綴，十分浪漫，是一趟有趣的住宿體驗。

自問入住過很多酒店客房，但這次可是我首次住在由火車車廂改造而成的豪華客房，而部分車廂旁邊更另設一道門，打開後會發現一個私人泳池及大型平台，感覺一點也不侷促。可惜的是，為了進行拍攝工作只能早出晚歸，唯一能享用的設施只有大床一張……不過在晚上聽聽蟲聲、鳥聲及雨聲，也夠我難忘的了。

胡慧冲