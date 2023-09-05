繼續食花生︱甄妮爆曾到酒店捉姦　誤以為鍾楚紅係狐狸精

歌后甄妮為好友李玟（CoCo）伸張正義，連日在准社交網炮轟《中國好聲音》，之後與網民互動時透露自己和武打明星傅聲的婚姻曾被香港小姐介入，她今日（5日）更爆曾到酒店捉姦，誤以為小三是鍾楚紅，直到傅聲車禍身亡前，她已3個月沒見到他：「再見時已是冰冷遺體」。

甄妮和傅聲在1977年結婚，1983年傅聲因車禍過世，終年28歲。當年傅聲拍攝王晶執導的《花心大少》，甄妮透露，自從接拍《花心大少》直到車禍為止，她都未見過傅聲一面：「車禍前3個月，聲仔已沒回家，《花》片也多是外景拍攝，這時豬朋狗友們發揮功能，想盡辦法阻止老婆找到老公，用力撮合小三上位。」她回憶：「再見時已是冰冷遺體！泣不成聲！那些壞人能否告訴我，那幾個月聲仔快樂嗎？」

她還原傅聲辭世後：「永遠不會忘記，披麻戴孝的三天三夜，其中一晚《花心大少》全劇組齊齊來上香。家人特意支我入內休息一下，原來小三被護航其中，這不是豬朋狗友，那又該怎麼稱呼？我跪着摺金紙三天三夜，早已哭得筋疲力盡，不成人形，難道還怕我衝上去打架不成，你們不欺負我，就算我走運了！」

當年《花心大少》還有鍾楚紅、劉雪華、謝賢、陳百祥一起演出，甄妮說自己曾誤以為小三是鍾楚紅：「誰知道竟是個香港小姐，我被紅姑罵一頓，真是活該！」她也自爆曾衝去尖沙咀一間酒店捉姦：「櫃枱迅速通知，我撲空了！」如今覺得是不冷靜時的愚蠢行為。她手邊還握有小三的把柄，因信用卡是夫妻共同持有，她保留了小三支出的單據，自嘲「聲仔真是大手筆，我還是付掉了！」