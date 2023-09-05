「波神」林映暉多女粉絲　擘腿晒性感全場尖叫

無綫J2節目《不正常愛情研究所》除了由J2er黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）和客席嘉賓文頌男（Koba）擔任主持外，還有憑《自然系日本女子旅行》系列人氣急升的林映暉（暉哥）擔任客席主持。在《自然系》表現搶眼的睴哥，擁有勁爆身材的她風頭絕對不輸三大台灣女神林襄、林莎和雅涵，成功殺出血路，既迷倒萬千宅男，她更在社交網指自己有不少女粉絲：「最近在香港街上都被媽媽粉、姊姊粉認出，說喜歡看我的旅遊節目，說喜歡我吃吃喝喝泡溫泉。」睴哥實行男女通殺。

到節目情境題環節要求大家畫出心目中最浪漫的跳舞時刻，暉哥大晒火柴人畫功，畫出兩個人在沙灘上望住大海，旁邊有用蠟燭砌成的心心圖案，非常少女心，她笑言：「我覺得望海係一件好浪漫嘅事，同埋一定要有心形蠟燭，兩個人喺隔籬跳舞，呢個係我幻想中最浪漫嘅跳舞場景。」

Jojo則畫出「一人之上，萬男之下」圖，更自爆親身經歷：「人生試過一次可以企喺C位，畀成班人抬住出去，係極度自信同開心，我一左一右都係大隻佬，真係勁有Feel，佢哋同我係最過電嘅！」

今集「有故事的人」請來排舞師Bonnie分享「舞林秘密」，在介紹Bonnie出場時，舞功出眾的暉哥突然踢腿大晒性感舞姿，惹來全場尖叫。問到舞蹈員經常要出Trip，會否因此和Partner容易發生不尋常關係？Bonnie笑言：「的確容易，但我本人未試過。有時未必係dancer同dancer之間，試過係團隊Band有個人夜晚無啦啦message我，問我去唔去佢間房睇卡通片！」