游嘉欣考車牌一Take Pass　網民笑稱色誘考官

藝人游嘉欣喺社交網貼文，開心宣布考牌成功，佢留言：「等左3個月就係為影今日哩張 1 Take pass 嘅相，好師傅可遇不可求，多謝師傅咁有心機用盡方法令我記得每一個步驟，Feel到你仲緊張過我，無令你失望真係太好。」原來一Take過咁威威，又真係值得高興嘅，佢仲話對考試好似有啲上癮，問大家之後學咩好？問想考韓文證書有冇推介喎。偶像咁叻叻，粉絲們就當然要齊齊畀心祝賀啦，圈中好友陳嘉慧就留言叫嘉欣車佢返屋企，仲話唔介意畀自己架車佢揸：「你唔驚我唔驚呀，我嘅生命就交畀你啦。」有網友就抵死留言：「個牌係咪利用妳嘅美色考返嚟㗎」、「唔着短衫都Pass?」、「通常會喺那區！危險區。」相當搞笑！

嘉欣接受東網訪問，表示心情興奮，話聽講得3成人可以1 Take pass：「自己竟然可以做到3成入面嘅人，其實斷斷續續練咗3個月左右，因為今朝早起，琴晚真係瞓得唔係太好，好擔心如果唔Pass點算？不過我嘅師傅都好畀信心我，話我正常發揮就一定得。（真係考試考上癮？）考試成功咗好有優越感，會好想再學其他嘢再考，以往有諗過學日文定韓文，大學副修過少少韓文，既然想搵嘢學不如考埋個證書。」佢仲話既然考完陸地，下個目標想進攻大海考埋船牌：「呢啲都係生活技能嚟，學多啲都冇壞吖。」