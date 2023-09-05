馬浚偉零歌酬開騷　預告同女仔有戲味舞步

藝人馬浚偉（馬仔）今日開演唱會記招，宣布11月舉行6場演唱會，是次演唱會融合了「音樂藝術」x「視覺藝術」x「沉浸式」藝術，演唱會選在新蒲崗一個全新場館，每場只能容納500名觀眾。馬仔現場測試自己的幸福快樂指數，自覺算是快樂的人，就算泰山崩於前而色不變，可以冇反應，最叻從困難中尋找快樂。他並即場用毛筆寫下「幸福」兩字。

馬仔透露演唱會門票明天正式公開售票，內部認購已賣了一半，故相當有信心。對相隔4年再開騷，他表示今次不算是演唱會，以藝術行先，他在演唱會中並非馬浚偉，而是飾演一名歌者，所以不會唱自己歌。提到是次製作費驚人，6場騷滿座也只能平手，自己零歌酬，「但我覺得好值得，希望做好作品，會不計成本。（加場？）如果加一場，我就有一場歌酬，有飯食啦！」他希望入場觀眾好好享受，演唱會共有9男女音樂人，他並公開招募了年輕演員，年紀最小只有15歲，問他會否挑戰跳舞部分？他笑稱：「大家好似有少少笑我，原本真係冇，最近係加插同個女仔有戲味的舞步（跳辣身舞？）唔係貼身舞，不過未排，唔會帶出嗰種刺激。」提到王菀之早前亦舉行過藝術沉浸式演唱會，會否被相提並論作比較，他解釋今次演唱會加入藝術治療成分，令觀眾產生幸福感覺，他相信藝術治療能幫助情緒或不開心的人，因為幸福感能維持良久。