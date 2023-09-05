支嚳儀舉行生日會　兒子送吻勁溫馨

《中年好聲音》顏值擔當支嚳儀(Venus)昨晚(4日)舉行生日會，慶祝36歲生日，一班中年好聲音歌手和導師包括羅啟豪、李思琳、吳大強、丁文俊、韋綺姍和張佳添等出席，伍仲衡工作在身，當唱完生日歌後他終趕及出席。生日會上除了壽星女大展歌喉外，羅啟豪等都有唱一份，如預演中年好聲音演唱會，Venus笑稱生日願望希望「食極唔肥，永不皺皮。」十分搞笑，而兒子咀嘴送吻，認真Sweet。

Venus表示今年的生日成為自己踏入中年一個里程碑，值得highlight，她稱：「呢一年改變人生，就係參加咗中年好聲音，完咗個比賽大同學們和老師都一路有聯絡，之後我都參加咗好多綜藝節目，好似同添Sir(張佳添)拍咗好多片，又有搵韋綺姍練唱歌，今晚工作人員都有到，本來仲想請更多人，但因為有颱風，準備不足，希望下年再齊人啲。」對大家出席自己的生日會，她感到受寵若驚，感謝所有人對她的栽培，「我係覺得大家對我恩重如山，對一個30幾歲嘅人入行嚟講係速成班，佢哋無私地教我點做，無論唱歌、舞台表現和心態，好似吊鹽水咁注入我嘅血入面，好感激佢哋無盡嘅愛。」