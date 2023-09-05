韓國男神丁海寅下周二襲港　情有獨鍾港產片最愛周潤發

韓星丁海寅將於下周二（12日）旋風襲港，攜手「黃Viu煲劇平台」舉行《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，與一眾港迷提早團圓慶中秋！近日丁海寅接受越洋專訪，不但搶先劇透見面會看點，還自爆最愛「香港男神」是周潤發！

等了又等，丁海寅暌違5年再度訪港舉行粉絲見面會，除了一眾「丁太太」興奮不已，就連他也相當期待！談到香港，他笑言至今仍然無法忘記香港粉絲的熱情，又表示對港產片情有獨鍾：「我很喜歡香港電影所傳達的情感，尤其喜歡周潤發演員的表演。」為了在「Viu Scream Dates」呈現最完美的舞台，近日丁海寅積極備戰，他更搶先透露將與粉絲互動：「我正在準備一些可以和現場觀眾互動的環節，而且我也很努力地練習唱歌，已經等不及在舞台上表演粉絲喜歡的歌曲了！」

早前丁海寅與同齡好友任時完遠赴蘇格蘭拍攝旅遊綜藝《演員旅行中》，兩位大男孩在節目大方素顏，又「放飛自我」頻頻飲酒，展現親民貼地的一面！憶述這趟友誼之旅，丁海寅顯得意猶未盡：「我和時完留下了很多美好回憶，我們旅行時有相似的偏好，希望下次可以再和他一起旅行。」提到蘇格蘭的事物，他即鬼馬表示：「愛丁堡是我最難忘的地方，至於美食，最令人深刻的當然是蘇格蘭的招牌威士忌！」熱愛旅遊的他更笑言「遊上癮」，未來想到瑞士欣賞自然美景，也希望有機會到訪南美，自由自在地到處走走。