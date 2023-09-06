盤點娛圈5大村屋王！呢位女神屋企大到可以打劍擊

早前十號風球襲港，唔少藝人家居都遭殃，間接令其豪宅曝光。其實有好多圈中人都鍾情住村屋，當中就有5大「村屋王」，個個住所都千呎起跳，甚至有人淨係後花園已經足足有2千呎，大得誇張！

張可頤

單身貴族張可頤入行多年早已成為富婆，早年佢以600萬港元買入元朗四季豪園獨立屋，去年佢網晒家中開P相，曝光村屋內部環境，飯廳大到放得落10人飯枱，仲有大花園可以隨時BBQ，非常闊落。

張頴康

無綫藝人張頴康與麥雅緻一家五口，則居於大埔三層複式村屋，超巨型客廳放2張梳化及按摩椅後依然大把空間，旁邊係開放式廚房及飯廳，並有樓梯通往上層，最吸引係特大花園，夏天時仲設置附有滑梯嘅吹氣小泳池，自製水上樂園。

胡諾言

同為模範夫妻檔嘅胡諾言及陳琪就「更上一層樓」，共有4層共4千萬物業揸手，其中自住嘅西貢3層獨立屋，有成2千呎大，3個小朋友有超充足嘅遊戲及學習空間外，兩公婆都各有小天地，胡諾言有私家健身房，陳琪就有巨無霸廚房，放置超大容量嘅雪櫃、焗爐、微波爐等煮食用具都綽綽有餘，屋外更有私家農場，一家人種植蔬菜，享受天倫樂！

林溥來

不過要數身家豐厚，都唔及Patrick Sir（林溥來）！投資有道嘅佢傳身家過億，除手揸九龍塘物業外，更花近3千萬買入大圍面積1,123方呎獨立屋單位，3房連套房，樓底足足11呎高，書房設有通天式書櫃，要爬梯攞書，相當誇張，至於花園則有足足2293平方呎，佢同老婆關宛珊不時放狗、游水、曬太陽，非常寫意。

鄺潔楹

但最估唔到嘅，就係「哈比女神」鄺潔楹！喺處境劇《愛．回家之開心速遞》演拜金女嘅佢，原來現實中係隱形小富婆，名下擁有跑馬地豪宅及一間投資公司，並與家人現居大埔二千呎獨立屋，屋內闊落唔在講，仲有私人花園、坐擁無敵靚景嘅巨型天台，以及私人室內停車場，大到可以玩劍擊！