東方日報C1：王怡然被苦主狙擊　月租3萬住得豪

應屆港姐亞軍王怡然的父母早前被爆經營補習社捲千萬走佬，雖然其父兩次寫公開信表明不會走數，但苦主仍不罷休，於網上怒爆王父用一眾苦主的血汗錢給王怡然租住逾3萬元的單位。之前網民群起要求無綫褫奪王怡然的亞軍名銜，但無綫明顯放生，她今日更會蒲頭連踩兩場「還債」。

2023年香港小姐冠、亞、季軍莊子璇、王怡然及王敏慈比賽期間新聞不算多，但奪獎後莊子璇及王怡然被爆負面新聞，前者被指父親是社團主席，甚有背景，她受訪時指報道太誇張，自稱沒有背景。至於王怡然更麻煩，父母被爆於內地經營補習社捲千萬走數，王怡然曾爆喊直言事件對她構成壓力，網民更群起要求無綫褫奪其亞軍名銜，她日前疑因事件壓力爆煲，以身體不適為由缺席活動。不過，據知無綫現時正約見得獎及落選佳麗傾談簽約事宜，而今日無綫亦安排王怡然出席頒獎活動，明顯網開一面「放生」她。

郭珮文有金髮男護花

王怡然繼上月底於活動中爆喊後便未有現身，其父王召軍日前於社交網作出回應，並向苦主致歉，表示會盡快為未上堂的學生提供網上課程，但一眾苦主不收貨，要求立即退錢。前日王父再回應事件，指現時住的地方是租的，所以沒有物業可以變賣還債。他強調會對所有家長及小朋友負責，自言會邊打工邊二次創業的方式盡快賺錢還債，強調不會走佬。不過苦主們當然不接受，昨日再有苦主於社交網爆料，怒指王父用他們的血汗錢，在港給王怡然租住一個月租3萬餘元的單位，指他有錢租屋卻不還錢，指王怡然德不配位，不能代表香港。

相反，大熱倒灶只入5強的郭珮文（Juliana）依舊獲得民心，不少網友讚她才是「真正港姐」，又靚又好看。有網民於社交網晒與她的合照，讚她有氣質，更指相片由一名與她同行、酷似林書豪的男士操刀拍攝，不少網民表示留意到決賽當晚有金髮男到現場支持Juliana，對其身份表示好奇。而Juliana昨日亦於社交平台晒出多張美照，相中的她穿上貼身白色上衣High Tea，又在夜幕下街拍，上圍呼之欲出。

王敏慈升學京港兩邊飛

此外，莊子璇、王敏慈仍是學生一名，2人分別就讀香港大學及北京中央戲劇學院，日前亦已開學。返回北京升學的王敏慈，於學校宿舍拍片放上社交網，她狂做多個甫士，大派心心，冧暈粉絲！而宿舍環境簡潔，採用上下鋪床設計，與內地其他院校宿舍大同小異。王敏慈似乎打算選擇升學，不少網民感可惜，紛紛慨嘆：「說好的港姐1年任期呢？」據知，暫時王敏慈要中港兩邊走，未有工作時要飛返北京讀書，相當頻撲！至於莊子璇日前亦分享於遊戲場打籃球的照片，街坊look的她非常貼地，但遭網民圍剿指她是「MK妹」，更留言挖苦：「請問你戴咗幾多個胸圍，點解時大時細？」、「整一整個鼻先開學好啲，成隻豬咁」。

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