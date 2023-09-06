韓印紅韓國食品批發陳列室隆重開幕

【特約報道】想選購韓國美食，很多人第一時間想起韓印紅，作為專業的韓國新鮮農產品經銷商，韓印紅與韓國多個著名食品品牌有穩定又緊密的友好合作關係，包括CJ、BIBIGO、DONGWON東遠、Pulmuone圃木園等等。每月從韓國船運進口約30多個40ft貨櫃的常溫冷凍冷藏貨品；另外，每日以空運直送10多個貨板以上韓牛、韓豚、雞蛋、雞肉、水產，以及新鮮蔬菜和水果，當然唔少得韓國高級生活用品等等。這些批發韓牛、韓豚全部通過合法檢疫、合法通關進口國際標準食品加工食品批發獲取進口許可證與HACCP國際級衞生標準，加上廠房設有完善的管理設備及冷凍設備，可提供優良可靠的品質，信心保證。

以往韓印紅以零售服務為主，有見本地餐飲市場發展成熟，對食材的需求大增，因此韓印紅最近擴展韓國新鮮農產品批發業務，憑着一貫的經營宗旨，定能提供具競爭力的價格及最優質的貨品。如各大經銷商及批發商對琳瑯滿目的韓國食品有興趣的話，歡迎攜帶名片到訪，即贈送8盒韓國雞蛋（共80隻）或思潮紫菜（1.8克240個一箱）。

韓印紅荃灣批發辦公室

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