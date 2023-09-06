首次同框！Kylie被影到與緋聞男友添麥菲拍拖睇Beyonce開騷

美國真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner出名「多戀事」，今年4月她就被傳與「荷里活小鮮肉」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）撻着，消息傳出後雖然日夜被狗仔隊跟到實，但仍然未能成功影到2人拍拖照。前晚（4日），2人終於被歌迷影到一同於洛杉磯睇美國天后Beyonce開騷！

事後拍到的歌迷將2人拍拖的片段於網上公開，片段中見到戴住帽的添麥菲煙不離手與穿露肩的Kylie近距離吹水，2人有講有笑好開心，期間他將手搭在她的後方。除了歌迷拍到片之外，有傳媒亦影到2人於睇騷期間咀嘴及深情擁抱，十分甜蜜！今次是2人自4月傳出戀情以來首次被影到同框。

除了添麥菲與Kylie之外，當晚亦吸引大批名人紅星包括「蜘蛛仔」Tom Holland和女友Zendaya拍拖出席。此外，英國天后Adele、加國天王Justin Bieber、美國真人騷女王Kim Kardashian及家人等都有現身捧場。

另方面，適逢當晚是Beyonce的42歲生日正日，她邀請到極具的神秘嘉賓騷靈女王戴安娜羅絲（Diana Ross）上台率領全場7萬位觀眾一同向她唱生日歌，而「壽星女」更因而激動得流淚！