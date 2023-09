澳洲傳奇組合Air Supply 12月將再度來港開騷

曾多次來港舉行演唱會的澳洲傳奇經典2人組合Air Supply,相隔4年,將於12月6日再度訪港假九龍灣國際展貿中心匯星舉行名為「Air Supply 48th Anniversary Tour THE LOST IN LOVE EXPERIENCE」演唱會,慶祝組合成立48年。

Air Supply由結他手及唱作人Graham Russell和主唱Russell Hitchcock於1975年組成。Air Supply擁有多首全球大熱金曲,包括《Lost in Love》、《Even the Nights Are Better》和《All Out of Love》等。

而他們的名曲曾被多位香港歌手改編成廣東歌,其中最流行就是改編自《All Out of Love》譚詠麟的《小風波》,該曲收錄於1981年的大碟《忘不了您》內。2019年,Air Supply來港開騷受訪時亦有提到該曲,他們亦表示知道譚詠麟翻唱過,不過一直未見過他,好想與他見面,但知道譚校長個人好nice,其中Graham更關心地反問記者:「佢仲有冇唱歌?」。