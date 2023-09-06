澳洲傳奇組合Air Supply 12月將再度來港開騷
2023年09月06日 11:01
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曾多次來港舉行演唱會的澳洲傳奇經典2人組合Air Supply，相隔4年，將於12月6日再度訪港假九龍灣國際展貿中心匯星舉行名為「Air Supply 48th Anniversary Tour THE LOST IN LOVE EXPERIENCE」演唱會，慶祝組合成立48年。
Air Supply由結他手及唱作人Graham Russell和主唱Russell Hitchcock於1975年組成。Air Supply擁有多首全球大熱金曲，包括《Lost in Love》、《Even the Nights Are Better》和《All Out of Love》等。
而他們的名曲曾被多位香港歌手改編成廣東歌，其中最流行就是改編自《All Out of Love》譚詠麟的《小風波》，該曲收錄於1981年的大碟《忘不了您》內。2019年，Air Supply來港開騷受訪時亦有提到該曲，他們亦表示知道譚詠麟翻唱過，不過一直未見過他，好想與他見面，但知道譚校長個人好nice，其中Graham更關心地反問記者：「佢仲有冇唱歌？」。