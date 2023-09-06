姜濤仍未開估邊個同佢道歉　機場直豎拇指走人

男團MIRROR「人氣王」姜濤日前於社交平台發文表示「我也接受了某些人的道歉」後，因沒有講明是誰，故惹來道歉者正是早前在演唱會上將他擺上枱的Edan（呂爵安）之揣測。而姜濤連日來未有揭開謎底，5號晚於社交網上載舞台表演相，再配日本歌手滿島光主唱的

《迷宮》日文歌詞，歌詞意思為「不要盯着我看，孤獨的人，閉上眼睛，讓我們閉上嘴巴，聽的旋律，把我拉回來，陷入困境的天堂，沒有出路，沒有盡頭，我想被包裹……」，似乎心情欠佳，不少姜糖（姜濤粉絲暱稱）關心問他發生何事，又謂會支持他。

而今（6號）早起程往台灣宣傳電影的他，於9時20分抵達離境大堂，現場有數10位姜糖送機，全身藍色打扮的他，雖戴上帽及口罩，但明顯回復靚心情，行路也特別步履輕盈，且友善地停在姜糖前任影，期間雙手十合又豎起拇指，當工作人員為他孭袋時更露出笑意，由於他太專注向姜糖揮手，一不留神撞向身後的垃圾桶，場面搞笑，趕住上機的他被問到是否Edan向他道歉，未知是否現場太嘈抑或沉默是金，未有回應就轉身入閘。據知有數百姜糖為支持姜濤，搭同一班或早一班機飛抵台灣作應援，更為其電影包場造勢。