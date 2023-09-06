同劇集一樣！《黑暗榮耀》金赫拉被爆曾參與校園欺凌

韓星宋慧喬主演的話題劇《黑暗榮耀》，講述學生時期遭受校園暴力的宋慧喬，長大後向林智妍、朴成勳、金赫拉、車珠英及金建宇復仇的故事，飾演「欺凌五人幫」其中一人的金赫拉今日（6日）驚爆的確曾參與校園欺凌，震驚粉絲。

韓媒指今年5月收到舉報指金赫拉就讀尚志女子中學時曾參與校園暴力，便在1個月內訪問逾10名舊生，得知金赫拉曾是校園欺凌組織「Big尚志」的會員，有爆料者指金赫拉試過要求他人幫她買煙，又曾因為指使他人偷錢而受罰。

金赫拉向韓媒承認自己曾加入「Big尚志」，但否認曾參與欺凌，並指因為當時男友不喜歡吸煙的女生，自己亦無法接受煙呼，所以沒有吸煙，更沒有強搶他人的金錢，她只承認跟「Big尚志」的人做朋友，對當時做旁觀者表示抱歉，又稱從中學三年級下學期開始洗心革面努力讀書，之後升讀北原女子高中，自言為了成為更好的人而努力生活，對令人感到痛苦覺得心痛。

報道曝光後，韓媒嘗試聯絡金赫拉所屬的事務所，但暫時未有答覆，而金赫拉原定於明日（7日）參加節目《SNL Korea》的錄影，對於錄影會否如常進行，製作組表示正在商議中。